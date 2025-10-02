Bắt giữ 2 người tàng trữ 14kg ma túy cùng 2 khẩu súng ở Quảng Trị 02/10/2025 17:56

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ hai người, thu giữ 14kg ma túy các loại cùng hai khẩu súng quân dụng và ba viên đạn.

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa bắt giữ hai người tàng trữ 14kg ma túy các loại và hai khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn.

Vũ khí quân dụng thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. Ảnh: CAQT

Cụ thể, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 19 và rạng sáng 20-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh bắt quả tang Trần Văn Huy (42 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong đó các túi nilon có chứa các chất màu trắng nghi là ma túy, một túi nilon chứa nhiều hạt hình dạng hạt cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, lực lượng công an đã thu giữ thêm 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh, hai bánh heroin, hai kg ma túy loại ketamine, 100 gói ‘nước vui’, 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, 300 gam ma túy dạng đá (tổng cộng 14 kg).

Trần Văn Huy cùng số ma túy thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. Ảnh: CAQT

Công an còn thu giữ hai khẩu súng quân dụng, ba viên đạn, hai cân tiểu ly, một máy dập, đóng gói bao bì và hai điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng chuyên án.