Phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị 02/10/2025 09:24

(PLO)- Qua chiếc căn cước công dân để trong túi và quá trình nhận dạng thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, lực lượng chức năng xác định đây là ngư dân mất tích trên tàu BV-92756TS gặp nạn.

Ngày 2-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển tỉnh này.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng Roòn, Bộ đội biên phòng Quảng Trị nhận được tin báo có một thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, cách Trạm kiểm soát biên phòng Roòn khoảng 800m về phía Nam.

Thi thể được xác định là thợ máy của tàu BV-92756TS bị lật úp tại bờ biển xã Bắc Trạch. Ảnh: B.T

Qua kiểm tra trong túi quần nạn nhân có một căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An).

Xác minh ban đầu, anh Bình là thợ máy của tàu cá BV-92756TS gặp nạn đứt dây neo, bị nước cuốn trôi vào đêm ngày 28-9.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, việc thi thể trôi dạt ra phía Bắc đúng như nhận định ban đầu. Do đó, cần phân tích và đánh giá kỹ dòng hải lưu, hướng gió để điều chỉnh phương án tìm kiếm các ngư dân mất tích được chặt chẽ, quyết liệt hơn.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756TS và BV-92754TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (sát cầu Gianh) thì bất ngờ đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có bốn thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, còn chín người đang mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy và phát hiện bốn thi thể, còn năm người vẫn đang mất tích.