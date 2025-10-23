Bị gãy chân, có được nhờ công chứng ngoài trụ sở? 23/10/2025 15:22

(PLO)- Người không thể đi lại vì lý do sức khỏe như bị gãy chân thuộc trường hợp được phép công chứng ngoài trụ sở.

Tôi bị gãy chân nên không thể tự di chuyển đến văn phòng công chứng. Trường hợp này, tôi có được yêu cầu công chứng viên đến tận nhà để thực hiện việc công chứng?

Bạn đọc Hữu Nguyên (Đồng Nai)

Công chứng viên Trần Công Đoàn, Trưởng văn phòng công chứng Trần Công Đoàn, trả lời như sau:

Các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở

Theo Luật Công chứng 2024, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 46.

Cụ thể, việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng nếu người yêu cầu công chứng thuộc các trường hợp sau đây:

Lập di chúc tại chỗ ở theo quy định của Bộ luật Dân sự;

Không thể đi lại được vì lý do sức khỏe; đang điều trị nội trú hoặc bị cách ly theo chỉ định của cơ sở y tế;

Đang bị tạm giữ, tạm giam; đang thi hành án phạt tù; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Có lý do chính đáng khác theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 104/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, nêu rõ: “Lý do chính đáng khác” để được công chứng ngoài trụ sở văn phòng theo điểm d khoản 2 Điều 46 Luật công chứng bao gồm các trường hợp sau đây:

Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

Người cao tuổi, người khuyết tật hoặc có khó khăn trong việc đi lại;

Người đang thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, người đảm nhận chức trách hoặc đang thực hiện công việc được giao theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi họ làm việc mà việc rời khỏi vị trí sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, công việc được giao hoặc chức trách mà họ đang đảm nhận;

Trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan mà người yêu cầu công chứng không thể đến tổ chức hành nghề công chứng.”

Như vậy, người yêu cầu công chứng bị gãy chân thuộc trường hợp “không thể đi lại được vì lý do sức khỏe” và “có khó khăn trong việc đi lại”.

Theo quy định tại Luật Công chứng 2024 và Nghị định hướng dẫn, việc công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng là được phép.

Trên thực tế, Văn phòng công chứng tiếp nhận nhiều trường hợp yêu cầu công chứng ngoài trụ sở như: Phụ nữ đang mang thai; phụ nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người cao tuổi; người không thể đi lại vì lý do sức khoẻ; trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan mà người yêu cầu công chứng không thể đến tổ chức hành nghề công chứng; người đang thi hành án phạt tù.

Đối với các trường hợp này, công chứng viên và người yêu cầu công chứng có thể thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở văn phòng.

Việc công chứng ngoài trụ sở chỉ được thực hiện khi có lý do chính đáng và phải chứng minh được hoàn cảnh cụ thể. Ảnh minh họa: TRẦN MINH

Lưu ý khi công chứng ngoài trụ sở

Địa điểm công chứng phải có địa chỉ cụ thể, phù hợp với lý do người yêu cầu cần công chứng ngoài trụ sở (ví dụ cho trường hợp trên: địa chỉ công chứng phải tại nhà riêng của người bị gãy chân, phòng bệnh trong bệnh viện…). Công chứng viên phải ghi rõ địa điểm công chứng vào hồ sơ yêu cầu công chứng.

Người công chứng cần cung cấp giấy tờ chứng minh không thể đi lại, như: Giấy xác nhận của cơ sở y tế, giấy ra viện, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc… (trường hợp sức khỏe yếu, đang điều trị). Bản án, quyết định thi hành án… (trường hợp đang chấp hành án tù). Sổ khám thai, giấy khai sinh của con dưới 12 tháng tuổi… (trường hợp phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ).