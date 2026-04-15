BIM Land giới thiệu tòa tháp The Sea: Dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền 15/04/2026 08:00

(PLO)- Tòa tháp The Sea được kiến tạo bởi BIM Land, xác lập chuẩn sống riêng tư và trải nghiệm hiếm có với số lượng giới hạn 159 căn hộ trực vịnh Hạ Long và mật độ vượt trội chỉ 6 căn hộ mỗi tầng.

Nơi đây có sự cộng hưởng giữa tọa độ kế cận bến du thuyền và hệ tiện ích cao cấp, thiết lập một bến đỗ kiêu hãnh dành riêng cho cộng đồng ưu tú.

Vị thế "trực vịnh" và nhịp sống bên bến du thuyền

The Sea là tòa tháp căn hộ cao cấp, thuộc dòng sản phẩm Baylife Collection, được BIM Land phát triển tại Khu đô thị Halong Marina, với tọa độ giao thoa giữa nhịp sống hiện đại của một "New CBD" cùng vẻ đẹp tĩnh tại của thiên nhiên di sản.

Vươn mình kiêu hãnh tại tâm điểm Bán đảo 2 – Halong Marina, The Sea kết nối trọn vẹn cùng hệ sinh thái an cư - nghỉ dưỡng - giải trí chuẩn quốc tế với sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu như InterContinental, Lotte. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận tới hàng loạt điểm chạm giải trí - nghỉ dưỡng ấn tượng bên vịnh di sản: từ Trung tâm đào tạo năng khiếu, hồ nhạc nước Halo Bay Show 13,5 ha, TTTM Lotte Mart Halong, đến Quảng trường biển và tổ hợp Chã Small Village.

The Sea cùng với tổ hợp bến du thuyền quốc tế tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm thời thượng bậc nhất bên vịnh Hạ Long.

Kế cận và bảo chứng cho chất sống đặc quyền của The Sea chính là tổ hợp bến du thuyền Halong Marina với công suất 278 tàu được tư vấn thiết kế bởi Camper & Nicholsons International (Vương Quốc Anh). Cùng với đó là Yacht Club được thiết kế bởi đội ngũ Mercurio Design Lab (Ý), tích hợp những tiện ích cá tính gồm Nhà hàng & Bar cao cấp, sân khấu nghệ thuật và hồ bơi ngoài trời.

"The Six Prestige" - Chuẩn mực sống không dành cho số đông

Với quy mô 30 tầng nhưng giới hạn chỉ 159 sản phẩm, The Sea cung cấp cơ cấu căn hộ đa dạng từ Studio, 2-3 phòng ngủ đến Duplex độc bản. Đây là bến đỗ an cư và lưu trú dài hạn lý tưởng cho cộng đồng ưu tú, giới chuyên gia quốc tế cùng những cá tính sành sỏi đang tìm kiếm cơ hội đón đầu vận hội mới của thị trường BĐS Hạ Long.

Giá trị cốt lõi của tòa tháp nằm ở mật độ tinh tuyển chỉ 6 căn mỗi tầng - "tỷ lệ vàng" kiến tạo nên chuẩn sống “The Six Prestige” với những đặc quyền riêng tư tuyệt đối. Đặc quyền này được bảo chứng qua các thông số kỹ thuật vượt trội: tỷ lệ thang máy 1,5 căn/thang, hành lang rộng 1,8m và sảnh Lounge sang trọng, rộng tới 42m² tại mỗi tầng.

Với thiết kế nội thất tinh tế, sảnh Lounge tại mỗi tầng được ví như “phòng khách mở rộng”, thiết lập trải nghiệm tinh tế và kết nối đầy cảm hứng giữa cộng đồng chủ sở hữu.

Khắc họa phong thái của những chủ nhân am tường, The Sea sở hữu hệ tiện ích chuyên biệt đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tận hưởng cuộc sống: sảnh chính cao 6m mở lối dạo bộ ra bến du thuyền; tầng không gian cộng đồng hội tụ phòng giải trí (chiếu phim & karaoke), Dance Club, Game Center, Bar & Lounge và Thư viện kết hợp Co-working Space; đặc biệt là "ốc đảo" tầng 30 với bể bơi vô cực hơn 120m², Pool Bar, Sauna, rạp chiếu phim ngoài trời, khu thể thao ngoài trời, sàn ngắm cảnh, vườn dạo chân mây... Tại đây, mỗi khoảnh khắc đều khơi mở một hải trình đầy cảm hứng dành riêng cho cộng đồng ưu tú.

Kiến trúc phản chiếu di sản và tầm nhìn panorama đặc quyền

Dưới bàn tay tài hoa của Codinachs Architects - thương hiệu 48 năm kinh nghiệm kiến tạo các biểu tượng từ Tây Ban Nha - The Sea là sự phản chiếu tinh tế vẻ đẹp của vùng đất kỳ quan.

Ngôn ngữ thiết kế mượn cảm hứng từ các vòm hang đá vôi uốn lượn, kết hợp cùng kết cấu mặt đứng đan xen tựa như lưới đánh cá của ngư dân, tạo nên một hiệu ứng thị giác lấp lánh như mặt vịnh dưới nắng. Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mà còn đề cao giải pháp điều hòa vi khí hậu bản địa, khéo léo đón gió lành và che chắn nắng gắt.

Với tư duy quy hoạch tinh tế, 100% căn hộ tại The Sea sở hữu tầm nhìn hướng Tây Nam trực vịnh, có từ 2-3 mặt thoáng và ban công trải dài tới 12m.

Những thông số vượt chuẩn giúp mỗi căn hộ tại The Sea được sở hữu riêng một khung cảnh độc bản, qua góc nhìn Panorama không giới hạn: từ nhịp điệu bến du thuyền sầm uất, màn trình diễn nhạc nước rực rỡ đến vẻ đẹp khoáng đạt của vịnh di sản. Cộng hưởng cùng chiều cao trần căn hộ lên tới 3,3m, tòa tháp kiến tạo nên những không gian sống khoáng đạt, chan hòa cùng hơi thở đại dương.

Hội tụ những giá trị độc bản từ vị trí kế bên bến du thuyền, mật độ tinh tuyển và thông số kiến trúc vượt trội, The Sea mang đến một dấu ấn kiêu hãnh mới bên vịnh Hạ Long. Hơn cả một không gian sống và nghỉ dưỡng, đây sẽ là tài sản truyền đời mang giá trị vượt thời gian, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp trực vịnh kỳ quan ngày càng khan hiếm.