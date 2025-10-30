Bộ đội Sư đoàn 315 cùng nhân dân trắng đêm ngăn sóng, giữ bờ 30/10/2025 10:53

(PLO)- Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng người dân đã làm việc xuyên đêm, vận chuyển hàng nghìn bao cát, đá nhằm gia cố các điểm bị sạt.

Tối 29-10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tiếp tục được huy động phối hợp với người dân xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) khẩn trương gia cố bờ kè khu vực biển An Lương – nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai.

Những ngày qua, sóng lớn liên tục đánh sập hàng chục mét bờ kè tại khu vực này, gây nguy cơ mất an toàn đối với các công trình giao thông và hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển.

Trong ngày 29-10, dù các lực lượng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, nhưng do mưa lớn, gió mạnh và nền địa hình yếu, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 được huy động để gia cố bờ kè khu vực biển An Lương.

Do thời tiết khắc nghiệt, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, phần lớn công việc đều được thực hiện thủ công.

Trong điều kiện mưa gió, sóng biển đánh mạnh, quần áo ướt sũng, bữa cơm tối vội vàng, nhưng bộ đội vẫn khẩn trương bám hiện trường, sát cánh cùng người dân “ngăn sóng, giữ bờ”.

Nhờ nỗ lực liên tục suốt đêm, nhiều điểm sạt lở đã được khắc phục bước đầu, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven biển An Lương.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 phối hợp với người dân gia cố bờ kè

