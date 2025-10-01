Các gói cước 5G Viettel ưu đãi khủng hỗ trợ chuyển đổi số 01/10/2025 17:44

(PLO)- Trong bối cảnh nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và người lao động trẻ, Viettel có hàng loạt gói cước 5G dung lượng lớn với chi phí hợp lý. Đây là bước đi góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn quốc và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Bốn gói cước nổi bật gồm 5G135N, 5G150N, 5G160B và 5G180B – đều cấp dung lượng DATA lớn (6-8GB) mỗi ngày, kèm ưu đãi gọi thoại nội + ngoại mạng miễn phí giúp người dùng duy trì kết nối ổn định, không lo gián đoạn.

5G135N – 135.000 đ/tháng: Gói cước này cung cấp 6GB DATA truy cập Internet mỗi ngày (180GB/tháng)

Cú pháp đăng ký: 5G135N ID gửi 290

5G150N – 150.000 đ/tháng: Gói cước này cung cấp 8GB DATA truy cập Internet mỗi ngày (240GB/tháng)

Cú pháp đăng ký: 5G150N ID gửi 290

Ưu đãi của gói 5G135N Viettel.

5G160B – 160.000 đ/tháng: Đây là gói cước Combo cung cấp 4GB DATA mỗi ngày (120GB/tháng) cùng với đó sẽ được miễn phí gọi nội mạng các cuộc gọi < 10 phút/cuộc (tối đa 1.000 phút) cùng với 100 phút gọi ngoại mạng mỗi tháng.

Cú pháp đăng ký: 5G160B ID gửi 290

5G180B – 160.000 đ/tháng: Tương tự gói 5G160B thì gói 5G180B cung cấp 6GB DATA mỗi ngày (180GB/tháng) cùng với đó sẽ được miễn phí gọi nội mạng các cuộc gọi < 10 phút/cuộc (tối đa 1.000 phút) cùng với 100 phút gọi ngoại mạng mỗi tháng.

Cú pháp đăng ký: 5G180B ID gửi 290

Tất cả các gói 5G Viettel này đều được miễn phí DATA khi sử dụng ứng dụng giải trí TV360 4K (gói Basic) trên màn hình nhỏ.

Theo đại diện Viettel, loạt gói cước này hướng đến việc phổ cập dịch vụ viễn thông chất lượng cao đến nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh – sinh viên, công nhân, người lao động đến các hộ gia đình. “Với chi phí hợp lý và dung lượng lớn, chúng tôi mong muốn mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận Internet tốc độ cao, phục vụ học tập, làm việc và giải trí mỗi ngày”, vị đại diện nhấn mạnh.

Nhiều khách hàng trải nghiệm thực tế cũng cho biết mức phí hợp lý giúp họ giảm đáng kể chi phí viễn thông hằng tháng, trong khi dung lượng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập trực tuyến.

5G Viettel phủ sóng toàn quốc.

Để đăng ký các gói cước Viettel khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp [Tên Gói] ID gửi 290 hoặc thao tác trực tiếp trên web đăng ký gói cước 4G/5G Viettel là www.vietteldata.vn

<>Với việc liên tục triển khai những gói cước 4G/5G ưu đãi, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang lại trải nghiệm viễn thông tiện ích, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng Việt Nam.

