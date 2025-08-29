Các trường chạy đua mở lớp đào tạo nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 29/08/2025 18:05

(PLO)- Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xây dựng tập trung đào tạo nhân lực để tham gia vào xây dựng các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị.

Ngày 29-8, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) tổ chức lễ khai giảng Chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao – Đường sắt đô thị”.

Chương trình kéo dài 3 tháng, nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa CC1 và Đại học Bách khoa TP.HCM trị giá 1 triệu USD trong 5 năm về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ sinh viên.

Ông Lê Bảo Anh, Tổng Giám đốc CC1 cho rằng đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị – một lĩnh vực còn mới tại Việt Nam chính là nhiệm vụ then chốt để CC1 tiên phong làm chủ công nghệ.

“Chúng tôi quyết tâm hình thành lực lượng nòng cốt, tạo nền tảng lan tỏa và phát triển đội ngũ nhân lực chuyên sâu, qua đó khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ, sẵn sàng đón đầu cơ hội trong thời gian tới”.

Lễ khai giảng đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao – Đường sắt đô thị. Ảnh: C.CHINH

Nội dung đào tạo bao gồm các học phần trọng điểm như: Công nghệ xây dựng tường vây cho công trình đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; Xây dựng nhà ga trên cao và cầu cạn; Công nghệ khiên đào (TBM); Công nghệ đúc sẵn cho công trình đường sắt; Các giải pháp cải tạo nền đất cho công trình đường sắt; Quan trắc địa kỹ thuật trong quá trình xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; Hệ thống đường ray, cấp điện, tín hiệu…

Chương trình có sự tham gia giảng dạy và cố vấn từ đội ngũ chuyên gia uy tín trong và ngoài nước - những người trực tiếp điều hành, triển khai nhiều dự án hạ tầng và đường sắt quy mô lớn.

Mới đây, Đại học Xây dựng Hà Nội cũng vừa khai giảng lớp đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị.

Chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo Bộ Xây dựng, dự kiến năm 2025 và 2026 sẽ khởi công đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và sắp tới là hàng loạt tuyến metro sẽ được Hà Nội, TP.HCM cũng được khởi công xây dựng. Các dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hàng trăm tỉ USD, tạo ra một thị trường xây dựng và thiết bị rất lớn.

Chính vì vậy, Đảng, Chính phủ xác định “làm đường sắt trên tinh thần tự lực tự cường, không phụ thuộc vào nước ngoài”. Thông điệp này không chỉ là cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào dự án mà còn biến Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, từng bước tự chủ và sản xuất được các công nghệ lõi.