Cảnh báo kép mưa lớn và đỉnh triều lịch sử, người dân TP.HCM hạn chế ra đường 06/11/2025 15:25

(PLO)- TP.HCM chiều, tối và đêm nay có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Dự báo bão số 13 sẽ tác động trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc. Theo đó, thời tiết các tỉnh phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Tại TP.HCM chiều, tối và đêm nay (6-11) có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ngoài ra, ngày hôm nay cũng ghi nhận đỉnh triều cao đặc biệt, gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.

Triều cường chiều ngày 6-11 sẽ xuất hiện ở mức cao từ 4 giờ 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Ảnh: TIỂU LONG

Đỉnh triều cường vượt mốc lịch sử

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 6-11, đỉnh triều cường ở TP.HCM nhiều nơi trên mức báo động 3 (trạm Phú An, Nhà Bè, Thủ Dầu Một...) mực nước sông đã lên rất cao, gây tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng. Trong 1-2 ngày tới, mực nước tiếp tục lên chậm.

Đỉnh triều đợt này có khả năng cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín âm lịch. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6-11 đến 7-11 ở mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m, trên báo động 3 là 0,17-0,20 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,90 m, trên báo động 3 là 0,28-0,30 m.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8-11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11-11.

"Trong đợt này, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM" - ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo.

Xã Nhà Bè, TP.HCM ngập trên diện rộng do triều cường kết hợp mưa vào tối 5-11. Ảnh: TIỂU LONG

Liên quan tình hình mưa, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo hôm nay và ngày mai khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 7-11 đến 13 giờ ngày 8-11 phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng.

Triển khai các phương án ứng phó bão số 13

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 13 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam.

Mưa lớn làm ngập nhiều nơi, ảnh hưởng đến các công trình ở TP.HCM. Ảnh: TIỂU LONG

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/h.

Tác động của cơn bão số 13 gây mưa ở Nam Bộ vào trưa chiều, đến tối mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Nhằm ứng phó với cơn bão số 13, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị TP, Chủ UBND các phường, xã, đặc khu tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lớn, sạt lở, giông, lốc, ngập úng để phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời.

Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP được giao chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo triển khai biện pháp chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh TP cần sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 13 gây ra.