Chiều nay triều cường đạt đỉnh, CSGT TP.HCM sẽ túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân 06/11/2025 14:33

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM sẽ ứng trực tại các chốt điểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập do triều cường, mưa bão.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông do mưa bão và triều cường cao kỷ lục trong những ngày tới trên địa bàn thành phố.

Triều cường đạt đỉnh, CSGT sẽ túc trực tại các điểm ngập

Trong 24 giờ qua, tại TP.HCM đã có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường diễn ra nghiêm trọng, dẫn đến người dân đi lại khó khăn, nhất là khi mưa lớn kéo dài vào khung giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất TTATGT.

Chiều nay dự báo triều cường đạt đỉnh. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 đến 48 giờ tới, tại TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 – 130 mm, có nơi trên 130 mm. Cảnh báo triều cường có thể vượt mức lịch sử, kỷ lục có thể đến 1,9m trong các ngày tới.

Trước tình hình đó, để giúp người dân lưu thông an toàn, Phòng CSGT đã chủ động triển khai kế hoạch tăng cường bố trí lực lượng tại các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường, các điểm ngập sâu, các khu vực dễ xảy ra ùn tắc…để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng CSGT sẽ ứng trực tại các chốt điểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập, đưa phương tiện bị chết máy, bị mắc kẹt do ngập nước ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với các lực lượng khác như Công an xã, thanh niên xung phong, an ninh cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trên các tuyến đường thủy, Phòng CSGT cũng đã bố trí sẵn sàng lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh… kết hợp tuần tra xuyên suốt trên các tuyến, tập trung vào những điểm dễ xảy ra lốc xoáy, nước chảy xiết, luồng cong gấp, những công trình đang thi công sửa chữa, cầu yếu, những nơi có nguy cơ sạt lở cao… để cảnh báo cho người dân.

Đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở xây dựng TP.HCM tiến hành khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo… tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm; kiểm tra hệ thống thoát nước, cống rãnh và các điểm xung yếu trên đường để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập nặng.

Khuyến cáo người dân lộ trình phù hợp

Những ngày tới, lực lượng CSGT sẽ liên tục cập nhật dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn để nắm bắt diễn biến mưa bão, triều cường… để chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, tránh điểm ngập nước cao. Ảnh: NHƯ NGỌC

Trước những diễn biến khó lường của tình hình thời tiết hiện nay, Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần quan tâm theo dõi thông tin thời tiết, nắm bắt tình hình giao thông trên các tuyến đường để lựa chọn hướng đi, lộ trình thích hợp.

Nếu trời có mưa kèm theo giông lốc, sấm sét, người dân tốt nhất không nên ra ngoài. Khi đi trên các phương tiện thủy nội địa, phà, tàu… cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn, mặc áo phao đúng quy định.