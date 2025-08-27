Chiến sĩ hát cùng người dân, Hà Nội rộn ràng trước giờ sơ duyệt A80 27/08/2025 19:23

(PLO)- Không khí Hà Nội thêm sôi động khi chiến sĩ giao lưu ca hát cùng người dân trước giờ sơ duyệt A80.

Chiều 27-8, tại góc phố Thanh Niên giao Quán Thánh (TP Hà Nội), không khí trở nên sôi động và rộn ràng khi các chiến sĩ ca hát, giao lưu cùng người dân. Những tràng vỗ tay, tiếng hò reo vang vọng cả một góc phố, thể hiện sự phấn khởi và gắn kết trong những ngày chào đón sự kiện đặc biệt của đất nước.

Sau bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tập tại Quảng trường Ba Đình, tối nay 27-8, các lực lượng sẽ bước vào lễ sơ duyệt cấp Nhà nước cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Buổi sơ duyệt A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu từ 20 giờ.