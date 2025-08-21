Chính thức bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình 21/08/2025 18:59

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh -2-9: Tổng hợp luyện lần 1: 20 giờ ngày 21-8 Tổng hợp luyện lần 2: 20 giờ ngày 24-8 Sơ duyệt: 20 giờ ngày 27-8. Tổng duyệt: 6 giờ 30 ngày 30-8. Lễ chính thức: 6 giờ 30 ngày 2-9

20 giờ tối 21-8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.

Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng khác cùng tham gia như khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử…

Các khối lần lượt tiến vào quảng trường Ba Đình

Đúng 20 giờ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố "cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu”.

Phát biểu mở đầu tổng hợp luyện, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết Tiểu ban diễu binh, diễu hành tối nay tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, trong đó có sự tham gia của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Lào, Campuchia.

Tham dự hợp luyện có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an... cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Mở đầu là lễ rước đuốc truyền thống và thắp sáng đài lửa ở chính giữa quảng trường.

Tiếp đó là lễ chào cờ được tổ chức trọng thể cùng với 21 phát đại bác rền vang được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Mỹ Đình.

Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối Dân quân, du kích, các khối Công an.

Các vị trí đã sẵn sàng

﻿ Tổ thuyết minh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diều hành tại Quảng trường Ba Đình ổn định vị trí thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khoảng 19 giờ 30, các khối phục vụ tổng duyệt đã vào vị trí, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện lần đầu tại Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các khối đã vào vị trí sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diều hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các khối đã vào vị trí sẵn sàng buổi tổng hợp luyện diễu binh, diều hành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong khi đó, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng nghìn người dân Thủ đô cũng đã đã đổ về khu vực tập kết pháo lễ để tận mắt chứng kiến dàn pháo 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: VT

Những cô gái của Khối nữ sĩ quan Quân y tranh thủ tạo dáng trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Còn đây là khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm đang miệt mài luyện tập trước giờ G. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đoàn xe tăng, xe thiết giáp tiến về quảng trường Ba Đình

Chiều 21-8, dàn xe tăng bánh xích và thiết giáp bánh lốp đã lăn bánh trên đường phố Hà Nội để chuẩn bị cho lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, Khối xe tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích quân sự: Sau khi đi qua lễ đài đến vị trí tách đội hình tại ngã tư đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong đi theo 2 tuyến đường.

Tuyến số 1: Rẽ trái đi theo đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1km).

Tuyến số 2: Đi thẳng sau đó rẽ trái theo đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1,2km).

Khối xe pháo Quân sự bánh lốp, khối xe Đặc chủng Bộ Công An: Sau khi đi qua lễ đài đến cuối đường Hùng Vương đi theo 2 tuyến đường.

Tuyến số 1: 1/2 khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ phải đi theo đường Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn, Vành đai 2, Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1.

Tuyến số 2: 1/2 khối xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Vành đai 2, Ngã tư sở, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1.

Dàn xe tăng bánh xích và thiết giáp bánh lốp lăn bánh trên đường phố Hà Nội.

Trước đó, người dân từ nhiều nơi đã đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội và chờ trên vỉa hè từ sớm, nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và mang theo ghế, bạt... để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực quanh quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG