Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ 25/03/2026 16:18

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và sẽ triển khai mạnh mẽ cơ chế sandbox để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ), ngày 24-3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu thế giới: Deutsche Bank, Morgan Stanley, BlackRock, Franklin Templeton, Anchorage Digital và Pendle. Chuỗi các cuộc gặp nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo Ngân hàng Morgan Stanley - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại các buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ TTTCQT tại Việt Nam được thành lập nhằm tạo kênh huy động vốn hiệu quả. Điều này góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

Khẳng định khuôn khổ pháp lý vận hành Trung tâm đã được hoàn thiện với nhiều chính sách ưu đãi đột phá, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu, sớm quyết định trở thành những nhà đầu tư tiên phong.

Làm việc với Ngân hàng Deutsche Bank, ông Jeffery Margolick, Giám đốc, Trưởng bộ phận quản lý và phát triển sản phẩm, khẳng định Việt Nam là thị trường ưu tiên của các doanh nghiệp đa quốc gia. Ngân hàng mong muốn mở rộng hợp tác trong tài trợ thương mại, quản lý tài chính doanh nghiệp và hỗ trợ phát hành trái phiếu chính phủ.

Để TTTCQT tăng sức hấp dẫn, Deutsche Bank đề xuất Việt Nam nới lỏng ngưỡng xếp hạng tín nhiệm, điều chỉnh yêu cầu vốn pháp định và áp dụng thông luật (common law) để tăng tính minh bạch, tương thích quốc tế.

Ông Evan Damast, Giám đốc điều hành Ngân hàng Morgan Stanley, đánh giá Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao và bền vững. Morgan Stanley mong muốn hợp tác trong huy động vốn, IPO, thị trường nợ và quản lý tài sản thay thế. Ông khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục quảng bá thành tựu đầu tư để các quỹ nước ngoài dễ dàng tham gia dài hạn.

Ông Mark Erickson, Giám đốc điều hành Tập đoàn BlackRock, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng. BlackRock khuyến nghị Việt Nam tăng cường minh bạch chính sách để nâng cao tính thanh khoản; phát triển hạ tầng thị trường vốn như thị trường phái sinh, token hóa tài sản và cơ chế quản lý stablecoin.

Bà Sonal Desai, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Franklin Templeton, khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng và tạo điều kiện thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho dịch vụ tài sản số. Theo bà, cần tận dụng lợi thế blockchain trong thanh toán tức thời, kết nối tài chính truyền thống và tài sản số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo Tập đoàn Franklin Templeton - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ông Nathan McCauley, Tổng giám đốc Anchorage Digital, khẳng định sẵn sàng tham gia TTTCQT thông qua hợp tác, chuyển giao công nghệ. Ông khuyến nghị Việt Nam ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho hệ thống ngân hàng số và công nhận stablecoin hỗ trợ thanh toán.

Ông Lee Tsun Ngai, Giám đốc điều hành Pendle, đề xuất thiết lập mô hình sandbox cho cả tài sản số không cần cấp phép và có cấp phép nhằm xác định loại tài sản phù hợp nhu cầu.

Sau khi lắng nghe các đề xuất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định TTTCQT sẽ không ngừng hoàn thiện về pháp lý và vận hành. Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. Chính phủ sẽ triển khai mạnh mẽ các cơ chế sandbox để thử nghiệm các mô hình đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các đối tác xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, kết nối sâu rộng với toàn cầu.