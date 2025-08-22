Chùm ảnh 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Quảng Ninh
(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vừa đến với bà con ngư dân nơi đây. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo tổ chức chương trình này.
Ngày 22-8-2025, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Quảng Ninh. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.
Chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.
Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện từ các nhà tài trợ, các phóng viên, biên tập viên, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến đưa tin.
Tại chương trình này, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 01 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 01 bộ bình ắc quy + 01 combo pin+ đèn led + 01 túi thuốc.
Cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng trao tặng 04 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 03 triệu, bao gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM đã đạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM năm 2024 và đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.
Ban tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.