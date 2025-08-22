Chùm ảnh 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Quảng Ninh 22/08/2025 14:16

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vừa đến với bà con ngư dân nơi đây. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo tổ chức chương trình này.

Toàn cảnh chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tại Quảng Ninh ngày 22-8.

Ngày 22-8-2025, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Quảng Ninh. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện từ các nhà tài trợ, các phóng viên, biên tập viên, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến đưa tin.

Tại chương trình này, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 01 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 01 bộ bình ắc quy + 01 combo pin+ đèn led + 01 túi thuốc.

Cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng trao tặng 04 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 03 triệu, bao gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.



Nhiều ngư dân có mặt từ sớm để tham dự chương trình.

Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" phát biểu tại sự kiện.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh phát hành kiêm Trưởng Ban Kinh tế đô thị và ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình (bên phải), cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao quà cho học sinh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) tại Hà Nội, và bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, trao tặng máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh và bà Lý Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Ninh (bên trái), trao quà cho ngư dân.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch thường trực UBND đặc khu Vân Đồn và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc thường trực Ngân hàng VietinBank chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho ngư dân.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, và ông Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, trao quà cho ngư dân.

Bà Trương Thị Thúy Huyền, Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, và ông Phạm Đức Huân, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM, trao quà cho ngư dân.

Ông Ngô Thái Bình, Trưởng ban Pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM (bên trái), cùng ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, trao quà cho ngư dân.

Đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương, các nhà tài trợ chương trình và con em ngư dân chụp ảnh lưu niệm.

Ngư dân vui mừng, phấn khởi đón nhận những phần quà ý nghĩa, thiết thực từ Ban tổ chức chương trình.