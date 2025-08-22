Chùm ảnh 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Quảng Ninh

NHÓM PHÓNG VIÊN

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vừa đến với bà con ngư dân nơi đây. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo tổ chức chương trình này.

cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển 01.jpg
Toàn cảnh chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tại Quảng Ninh ngày 22-8.

Ngày 22-8-2025, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Quảng Ninh. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện từ các nhà tài trợ, các phóng viên, biên tập viên, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến đưa tin.

Tại chương trình này, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 01 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 01 bộ bình ắc quy + 01 combo pin+ đèn led + 01 túi thuốc.

Cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng trao tặng 04 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 03 triệu, bao gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển 1 .jpg
cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.jpg
Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.
CÙNG NGƯ DÂN 08.jpg
Nhiều ngư dân có mặt từ sớm để tham dự chương trình.
cùng ngư dân 12.jpg
cùng ngư dân thắp sáng đèn 1.jpg
cùng ngư dân 02.jpg
Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình.
cùng ngư dân 001.jpg
cùng ngư dân 002.jpg
cùng ngư dân thắp sáng đèn.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" phát biểu tại sự kiện.
cùng ngư dân 01.jpg
Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại chương trình.
cùng ngư dân 003.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh phát hành kiêm Trưởng Ban Kinh tế đô thị và ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành.
cùng ngư dân 06.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình (bên phải), cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao quà cho học sinh.
cùng ngư dân 005.jpg
cùng ngư dân 004.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) tại Hà Nội, và bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho học sinh.
cùng ngư dân 07.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, trao tặng máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
cùng ngư dân 15.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh và bà Lý Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Ninh (bên trái), trao quà cho ngư dân.
cùng ngư dân 008.jpg
cùng ngư dân 16.jpg
Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch thường trực UBND đặc khu Vân Đồn và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc thường trực Ngân hàng VietinBank chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho ngư dân.
cùng ngư dân 14.jpg
Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, và ông Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, trao quà cho ngư dân.
IMG_8781.jpg
cùng ngư dân 007.jpg
Bà Trương Thị Thúy Huyền, Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, và ông Phạm Đức Huân, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM, trao quà cho ngư dân.
cùng ngư dân 006.jpg
cùng ngư dân 13.jpg
Ông Ngô Thái Bình, Trưởng ban Pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM (bên trái), cùng ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, trao quà cho ngư dân.
CÙNG NGƯ DÂN 09.jpg
Đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương, các nhà tài trợ chương trình và con em ngư dân chụp ảnh lưu niệm.
cùng ngư dân 010.jpg
Ngư dân vui mừng, phấn khởi đón nhận những phần quà ý nghĩa, thiết thực từ Ban tổ chức chương trình.
cùng ngư dân 011.jpg
cùng ngư dân 11.jpg

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM đã đạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM năm 2024 và đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Ban tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

NHÓM PHÓNG VIÊN
