Sáng nay, chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với Quảng Ninh

Sáng nay 22-8, tại Nhà văn hoá đặc khu Vân Đồn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện từ các nhà tài trợ cũng như đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và đông đảo bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh.
Tại sự kiện, Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân.
Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: Cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” (do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên), bình ắc quy, đèn LED, hộp combo pin con ó, cùng các loại thuốc cần thiết.
Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình trao tặng 4 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng, gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển mong muốn thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành giáp biển trên cả nước với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 và mới đây nhất là đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025.
Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.
Đặc biệt, trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" cũng hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.
Chương trình là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.