Sáng nay, chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với Quảng Ninh 22/08/2025 09:05

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Sáng nay 22-8, tại Nhà văn hoá đặc khu Vân Đồn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này.

Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: PHI HÙNG

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện từ các nhà tài trợ cũng như đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và đông đảo bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Ảnh: PHI HÙNG

Tại sự kiện, Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân.

Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: Cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” (do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên), bình ắc quy, đèn LED, hộp combo pin con ó, cùng các loại thuốc cần thiết.

Ngư dân Quảng Ninh tham dự chương trình. Ảnh: PHI HÙNG

Nhiều ngư dân đã có mặt tại Nhà văn hoá đặc khu Vân Đồn từ sớm. Ảnh: PHI HÙNG

Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình trao tặng 4 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng, gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Học sinh, con em ngư dân Quảng Ninh tham dự chương trình. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển mong muốn thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.