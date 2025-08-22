'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tiếp sức để bà con Quảng Ninh yên tâm vươn khơi, bám biển 22/08/2025 11:52

(PLO)- Tại Quảng Ninh, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình ngư dân, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ngày 22-8, tại Nhà văn hoá đặc khu Vân Đồn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Toàn cảnh chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tại Quảng Ninh. Ảnh: PHI HÙNG

Tham dự chương trình có ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh.

Về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo, Trưởng Ban tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển; đại diện các nhà tài trợ; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và đông đảo bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh.

MC giới thiệu mở màn sự kiện. Ảnh: PHI HÙNG

Nghề cá: Một trụ cột kinh tế của Quảng Ninh

Tại chương trình, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km2. Đây là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10 nghìn lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần.

Ngư dân Quảng Ninh hoạt động dưới nhiều hình thức: Hợp tác xã, tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hộ gia đình. Trong đó, có 2 hợp tác xã với 12 tàu và gần 100 lao động; 10 tổ đội với 112 tàu có nghề khai thác xa bờ với hơn 370 người; 5 nghiệp đoàn với 135 tàu và trên 740 lao động; cùng 17 mô hình liên kết sản xuất có tới 275 tàu và 1.800 lao động ven biển.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: PHI HÙNG

"Nghề đánh bắt của bà con cũng rất đa dạng, với nhiều loại hình như lưới kéo, lưới rê, chài chụp kết hợp ánh sáng, nghề câu vàng là chủ yếu, bên cạnh đó còn có các nghề khác như te xiệp, đăng đáy, lặn, lồng bẫy… Mỗi nghề mang lại nguồn thu nhập quý giá cho từng gia đình, góp phần tạo nên sự phong phú của nghề cá Quảng Ninh" - ông Nghị nói.

Dù vậy, theo ông Nghị, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường hợp ngư dân chưa hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật về lĩnh vực thủy sản. Do đó, nguy cơ vi phạm khai thác thuỷ hải sản bất hợp pháp là điều cần hết sức lưu ý để tránh bị thiệt hại.

Mỗi năm, Quảng Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2-3 cơn bão lớn. Đơn cử, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024, riêng trong lĩnh vực thủy sản, bão đã làm chìm 116 tàu cá, thiệt hại hoàn toàn hơn 2.600 cơ sở nuôi trồng thủy sản, với tổng thiệt hại lên đến hơn 6.000 tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PHI HÙNG

Qua nhiều thế hệ, bà con ngư dân chân chất, kiên cường vẫn luôn là "cột mốc sống", góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Quảng Ninh luôn xác định khơi dậy và phát huy truyền thống nghề cá là một trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh. Chúng ta đang cùng nhau cố gắng xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc. Điều đó đòi hỏi phải gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, đồng thời mạnh tay chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên biển" - ông Nghị nhấn mạnh.

Đông đảo bà con ngư dân tham dự chương trình. Ảnh: PHI HÙNG

Cũng theo ông Nghị, chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển thật sự ý nghĩa với từng phần quà mà bà con nhận được. Những món quà ấy không chỉ giúp bà con yên tâm hơn trong lao động sản xuất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để bà con vững tin bám biển, tiếp tục vươn khơi bám nghề.

"Chúng tôi đánh giá rất cao và cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã có sáng kiến, khởi xướng và tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự đồng lòng giữa chính quyền, báo chí, doanh nghiệp với bà con ngư dân" - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh nói.

Nhân dịp này, ông Nghị bày tỏ tin tưởng rằng nghề cá Quảng Ninh sẽ ngày một phát triển bền vững, cuộc sống ngư dân sẽ ấm no, hạnh phúc hơn, và quan trọng hơn hết là chủ quyền biển đảo quê hương luôn được giữ vững.

Cùng ngư dân hưởng trọn niềm vui vươn khơi

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình đến với chính quyền và bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh".

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết với sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Chương trình cũng đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản; tổ chức chương trình “Đáp lời ngư dân” với hình thức hỏi đáp giữa bà con ngư dân và chính quyền; xuất bản và ấn hành phát tặng cho ngư dân sách cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”…

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” được chính thức khởi động từ đầu năm 2023, do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Chương trình diễn ra tại các tỉnh, thành giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo tổ chức chương trình này. Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển của báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 và mới đây nhất là đoạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình, cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao quà cho học sinh. Ảnh: PHI HÙNG

Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Trưởng ban Báo in - Báo Pháp Luật TP.HCM, trao tặng máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Thái Bình nhận định rằng một trong những kỳ vọng lớn hiện nay của ngư dân và doanh nghiệp thủy sản Quảng Ninh là việc Việt Nam sớm được gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

"Nếu thành công, giá trị hải sản xuất khẩu có thể tăng 30-50%, mở ra cơ hội lớn cho thị trường quốc tế, từ đó cải thiện thu nhập cho ngư dân và nâng cao thương hiệu thủy sản của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung", ông Bình nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, và bà Lý Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho ngư dân. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch thường trực UBND đặc khu Vân Đồn, và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc thường trực Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Quảng Ninh, trao quà cho ngư dân. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, và ông Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, trao quà cho ngư dân. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Ngô Thái Bình, Trưởng ban Pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM cùng ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội trao quà cho ngư dân. Ảnh: PHI HÙNG

Trong bối cảnh đó, thông qua chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, Báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Quảng Ninh, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững; góp phần nâng cao nhận thức của bà con ngư dân về chống đánh bắt trái phép, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

"Đến với Quảng Ninh lần này, chương trình của chúng tôi cũng mang đến những món quà, tình cảm, sự động viên kịp thời, ý nghĩa để cùng bà con hưởng trọn niềm vui vươn khơi", Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nói.

Đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương, các nhà tài trợ chương trình và con em ngư dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHI HÙNG

Em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 7 trường THCS Vạn Yên (Vân Đồn) cho biết rất vui khi nhận được những phần quà từ chương trình. "Em sẽ tặng lại balo cho anh trai em học lớp 8, bút chì và cục tẩy thì cho em gái em tập viết, còn vở thì em sẽ giữ để dùng cho năm học mới", My nói.

Riêng 2 triệu đồng tiền mặt, My cho biết sẽ đưa cho bố mẹ để mua quần áo mới cho cả nhà.

"Mỗi lần bố mẹ đi biển, có khi 3 tháng mới về, nên ở nhà thường chỉ có 3 anh em em tự chăm nhau, tụi em ít khi được mua quần áo mới", My chia sẻ.

Em Nguyễn Trà My cùng mẹ nhận quà từ chương trình. Ảnh: THANH TÚ

Tương tự, em Phạm Mai Anh, học sinh lớp 8 trường THCS Hạ Long, cũng cho biết sẽ đưa số tiền này cho bố mẹ để trang trải thêm một vài chi phí sinh hoạt trong nhà.

"Em thấy nghề ngư dân của bố mẹ và những bà con quê em rất vất vả. Mọi người đều cần những chương trình bổ ích như hôm nay để được động viên, giúp đỡ", Mai Anh bày tỏ.

Học sinh Phạm Mai Anh cảm thấy rất vui khi nhận được những phần quà từ chương trình. Ảnh: THANH TÚ

Còn theo chị Hoàng Thị Mến, ngư dân thôn 8, Hạ Long, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" rất ý nghĩa, mang đến cho ngư dân Quảng Ninh nhiều món quà thiết thực.

"2 vợ chồng tôi chỉ đánh bắt thuỷ hải sản gần bờ nên thu nhập cũng không cao, nhiều hôm không được gì. Tôi mong địa phương và các đơn vị quan tâm đến bà con ngư dân nhiều hơn và hướng dẫn thêm cho chúng tôi thông qua những chương trình như thế này. Được như vậy, ngư dân chúng tôi càng thấy vững tin", chị Mến chia sẻ.

Ngư dân Quảng Ninh phấn khởi khi nhận được những món quà thiết thực, ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: PHI HÙNG

