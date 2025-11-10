Công chức phường, xã TP.HCM ký sao y, chứng thực: Giảm tải áp lực 10/11/2025 06:00

(PLO)- Cơ chế ủy quyền cho công chức ký sao y, chứng thực giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm tải công việc cho lãnh đạo và tăng sự hài lòng của người dân.

Tại nhiều phường, xã của TP.HCM, hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ lãnh đạo ký từng bộ hồ sơ sao y, chứng thực giờ đây gần như không còn. Thay vào đó, công chức được giao quyền ký và trả kết quả ngay tại quầy tiếp nhận. Những thay đổi ấy đến từ việc triển khai Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.

Việc trao thêm quyền cho công chức không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn giảm tải, tạo điều kiện để lãnh đạo phường, xã tập trung vào công tác điều hành và mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bà Điểm hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ký tại chỗ, người dân nhận hồ sơ chỉ sau ít phút

Với dân số hơn 204.000 người, Bà Điểm là một trong những xã đông dân nhất TP.HCM sau sắp xếp nên khối lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày luôn rất nhiều.

Ngồi hàng ghế chờ, anh Lê Văn Giàu cẩn thận lật giở tập hồ sơ xin việc, thỉnh thoảng nhìn bảng điện tử chờ đến lượt. Khi được gọi tên, anh bước nhanh đến quầy tiếp nhận sao y - chứng thực. Cán bộ xem qua, xác nhận thông tin rồi chuyển hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã, đang trực tiếp ký tại bàn. Chỉ ít phút sau, dấu đỏ đã in lên giấy, hồ sơ hoàn tất.

“Từ lúc nộp đến khi nhận hồ sơ chỉ khoảng 15 phút, chủ yếu là ngồi chờ đến lượt, còn khâu xử lý rất nhanh” - anh Giàu nhận xét.

Cách vài hàng ghế, ông Hồ Văn Thánh cũng đến chứng thực bộ hồ sơ xin việc. Khi được gọi tên lên nhận kết quả, ông nhận lại tập hồ sơ đã đóng dấu sẵn, cán bộ hướng dẫn kiểm tra thông tin lần cuối. “Giờ đi làm giấy tờ thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, làm nhanh, không phải chờ đợi hay đi lại nhiều lần như trước” - ông Thánh nói.

Còn tại một góc quầy Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, ông Thái Trường Vũ, công chức của trung tâm, đang kiểm tra, chứng thực hai bộ hồ sơ xin việc và bằng tốt nghiệp đại học cho anh Lê Minh (ngụ phường Tân Sơn Nhất). “Trước đây đi chứng thực phải chờ khá lâu, có khi nộp hồ sơ rồi không biết chừng nào mới có lãnh đạo ký. Giờ công chức ký trực tiếp tại quầy, chưa đầy 10 phút là xong” - anh Minh chia sẻ.

Còn anh Trần Ngọc Đăng Khoa, đại diện một công ty trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, mang theo 16 bộ hồ sơ đến chứng thực. Anh chia sẻ công ty thường xuyên phải thực hiện thủ tục sao y, chứng thực hồ sơ nên khá quen với quy trình này. “Gần đây thấy cán bộ làm việc rất linh hoạt, xử lý nhanh mà vẫn kiểm tra kỹ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian” - anh Khoa nói.

Ông Huỳnh Hữu Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Đông, ký hồ sơ sao y, chứng thực. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Quy trình nhanh, thông suốt

Tại phường Bình Đông, từ giữa tháng 9, lãnh đạo phường đã ủy quyền cho ông Huỳnh Hữu Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, trực tiếp ký và trả kết quả đối với bốn thủ tục hành chính, chủ yếu là chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên các loại giấy tờ.

Ông Liêm cho biết theo quy trình trước đây, công chức nhận hồ sơ rồi kiểm tra, đối chiếu, trình lãnh đạo UBND phường ký trả kết quả nên thời gian giải quyết kéo dài. Từ khi được ủy quyền ký trực tiếp, việc xử lý đã nhanh gọn hơn rất nhiều.

“Trung bình mỗi ngày tôi ký gần 130 hồ sơ, nhiều người chỉ cần ngồi chờ vài phút là có kết quả” - ông chia sẻ và nói việc lãnh đạo mạnh dạn phân quyền cho cấp dưới không chỉ giúp giảm áp lực cho phường mà còn mang lại sự hài lòng cho người dân.

Ông Thái Trường Vũ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, tiếp nhận hồ sơ sao y, chứng thực của người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Thái Trường Vũ, công chức tư pháp của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, cũng được ủy quyền ký và trả hồ sơ sao y, chứng thực. Từng nhiều năm công tác tại Phòng Tư pháp quận Tân Bình (cũ), ông Vũ hiểu rõ áp lực của công việc này. “Trước kia, khi chưa được ủy quyền, hồ sơ nào cũng phải trình ký lãnh đạo. Gặp lúc lãnh đạo đi họp, chúng tôi phải đến tận phòng họp hoặc chờ đợi, khiến người dân phải chờ lâu” - ông nhớ lại.

Từ khi được ủy quyền, ông Vũ có thể giải quyết hồ sơ cho người dân ngay khi tiếp nhận. “Nhiều người từng đi chứng thực trước đây nay quay lại đều ngạc nhiên vì giờ chỉ vài phút là xong” - ông nói.

Dù lượng hồ sơ lớn, ông Vũ vẫn tuân thủ nghiêm quy định chỉ chứng thực khi có bản chính để đối chiếu, hồ sơ không đủ điều kiện thì giải thích và yêu cầu bổ sung, tránh phát sinh sai sót.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, mỗi ngày quầy sao y - chứng thực tiếp nhận 200-250 hồ sơ, có tuần cao điểm vượt gần 2.000 hồ sơ/tuần. Việc cho phép lãnh đạo xã ủy quyền cho công chức trực tiếp ký và trả kết quả đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trước đó, từ đầu tháng 10, thực hiện Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM và hướng dẫn của Sở Tư pháp, lãnh đạo xã đã ủy quyền sáu nội dung về sao y, chứng thực cho phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và một phó chánh văn phòng HĐND - UBND xã được ký thay.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm (bìa phải), ký và trả kết quả hồ sơ sao y, chứng thực cho người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, kể những ngày được phân công trực ông gần như “chôn chân” tại quầy sao y, chứng thực. “Từ khi bố trí lãnh đạo trực ký, một hồ sơ chỉ cần 5-10 phút là hoàn tất thay vì mất nửa tiếng như trước kia. Không còn cảnh chờ đợi, ùn ứ” - ông Hậu nhận xét.

Khối lượng công việc tuy tăng cao nhưng ông Hậu vẫn duy trì tinh thần làm việc liên tục để hồ sơ không bị tồn đọng. Với những trường hợp khó hoặc phát sinh, ông tiếp nhận và trao đổi ngay với bộ phận chuyên môn để thống nhất hướng xử lý, giúp người dân hiểu rõ và không phải đi lại nhiều lần.

Cũng được ủy quyền ký hồ sơ, ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Bà Điểm, cho rằng việc ủy quyền này hoàn toàn hợp lý. Ông vốn có kinh nghiệm nhiều năm, từng giữ chức chủ tịch UBND xã trước khi sắp xếp nên việc ký hồ sơ không khó về nghiệp vụ, mà thách thức nằm ở thời gian. “Một tuần tôi được phân hai ngày để ký sao y, chứng thực. Có lúc hồ sơ dồn hàng chục bộ, phải phân loại, ưu tiên theo hạn giải quyết để không bị trễ cho người dân” - ông chia sẻ.

Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Sơn Nhất diễn ra sôi nổi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ủy quyền đúng người, đúng việc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết từ đầu tháng 10, sau khi có hướng dẫn của Sở Tư pháp, phường đã triển khai ủy quyền năm nội dung liên quan đến sao y, chứng thực cho hai công chức thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo ông Danh, việc lựa chọn cán bộ được ủy quyền được thực hiện rất kỹ lưỡng, ưu tiên những người trực tiếp phục vụ người dân hằng ngày, am hiểu quy trình và có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. “Hai cán bộ được lựa chọn đều từng đảm nhiệm công việc tương tự tại đơn vị cũ nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm” - ông Danh nói.

Đại diện phường Tân Sơn Nhất cũng cho rằng để cải cách hành chính thực sự hiệu quả, không chỉ dừng lại ở khâu ủy quyền mà các cơ quan, đơn vị cũng cần hạn chế yêu cầu chứng thực những giấy tờ không cần thiết.

“Nhiều nơi vẫn buộc người dân sao y bản chính cho mọi loại giấy tờ, trong khi theo quy định chỉ cần bản phôtô kèm bản chính để đối chiếu là đủ. Nếu tận dụng dữ liệu điện tử, tra cứu qua CCCD hay VNeID thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người dân” - ông Nguyễn Thành Danh nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết việc triển khai cơ chế ủy quyền đã tạo ra bước chuyển rõ rệt, vừa giảm áp lực cho lãnh đạo và rút ngắn đáng kể thời gian chờ của người dân. Để bảo đảm tính hiệu quả và trách nhiệm, xã đặt tiêu chí lựa chọn cán bộ được ủy quyền phải là công chức quản lý, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn Anh, do khối lượng hồ sơ cao, hai cán bộ được giao quyền là phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và phó chánh văn phòng HĐND - UBND xã cũng phải làm việc gần như liên tục cả ngày để bảo đảm tiến độ. “Xã sau đó đã quyết định phân công lại, luân phiên giữa chủ tịch, hai phó chủ tịch, phó chánh văn phòng và phó giám đốc trung tâm, mỗi người phụ trách ký một ngày trong tuần” - ông Tuấn Anh thông tin.

Chủ tịch xã Bà Điểm cũng cho rằng áp lực trong công tác chứng thực hiện nay không chỉ đến từ khối lượng hồ sơ mà còn do nhiều cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu người dân sao y, chứng thực giấy tờ không thật sự cần thiết. “Tôi cho rằng cần rà soát lại quy định để giảm bớt thủ tục, tránh lãng phí thời gian và công sức cho người dân” - ông đề xuất.

14 nội dung được ủy quyền Theo Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM được thông qua vào cuối tháng 8, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện 14 nội dung trong lĩnh vực tư pháp. Đến ngày 18-10, Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện ủy quyền. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ nhu cầu cá nhân, tổ chức, thực tiễn ở địa phương để xem xét, quyết định ủy quyền cho một hoặc một số công chức thực hiện các nội dung chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Về chứng thực hợp đồng, giao dịch, chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc ủy quyền cho công chức thực hiện khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ như trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, khả năng kết nối cơ sở dữ liệu để xem lịch sử giao dịch công chức, trách nhiệm pháp lý… Với các địa phương đã thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng thì không thực hiện ủy quyền.

*****