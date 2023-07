Đề xuất cho Hà Nội cơ chế riêng về bổ nhiệm, cho thôi chức cán bộ chủ chốt

(PLO)- Góp ý vào Luật Thủ đô sửa đổi, PGS.TS Bùi Thị An đề nghị cần cho Hà Nội cơ chế riêng bổ nhiệm, cho thôi chức đối với cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc thành phố…

Sáng nay ngày 17-7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự luật thời gian qua đang được Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP Hà Nội, các bộ ngành, cơ quan liên quan khác tiến hành xây dựng để báo cáo Chính phủ trình với Quốc hội xem xét sửa dự luật này.

Đề xuất cơ chế riêng về công tác cán bộ

Góp ý tại hội nghị, PGS. TS Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị dự luật cần bổ sung cho Hà Nội cơ chế riêng về bổ nhiệm, cho thôi chức đối với cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, cơ chế bổ nhiệm này cần có sự đột phá, quy trình bổ nhiệm phải nhanh. “Kể cả người không nằm trong quy hoạch, nhưng xét thấy có tài năng thì được cho lên đảm nhận trọng trách lãnh đạo đơn vị chứ không cần phải đợi quy trình các thứ. Chứ đợi đến lượt mới lên thì rất lâu” - bà An nói.

Tương tự, về cơ chế cho thôi chức cán bộ, bà An cũng đề nghị cho Hà Nội được chủ động xử lý đối với cán bộ né tránh, ngại làm, không muốn làm, không vì dân… mà không cần đợi quy trình xử lý như hiện hành.

"Cần cho Hà Nội cơ chế vượt cấp như vậy mới giúp TP có sự chủ động trong bổ nhiệm, cho thôi chức cán bộ nhất là đối với những vị trí quan trọng để TP có thể chọn đúng được người đứng đầu các cấp cũng như bố trí cán bộ chuẩn xác” - chuyên gia này đề nghị.

Bà An cũng đề nghị dự luật cho Hà Nội thí điểm phương thức tiếp dân, lắng nghe dân của các đại biểu dân cử, cũng như là lãnh đạo đương nhiệm. “Các cán bộ này thực sự vì dân, dựa vào dân, từ nguyện vọng chính đáng của dân để đề xuất các vấn đề mà có thể luật hiện hành chưa quy định” - bà An nói.

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến khác cũng đề nghị dự luật cho Hà Nội cơ chế để trả lương vượt trần, có cơ chế đãi ngộ về nhà ở… để thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là đãi ngộ cho nhân tài ở vị trí lãnh đạo, quản lý; cho Hà Nội cơ chế để tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, có sự chủ động về biên chế cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của TP.

Nhiều điều khoản của Luật cũ không thực thi được

Theo hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến thì dự luật có 6 chương, 59 điều, tăng 2 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô năm 2012.

Trong dự thảo tờ trình dự án luật, Bộ Tư pháp cho hay qua 10 năm thi hành Luật Thủ đô 2012 đã bộ lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, nhất là quy hoạch quản lý không gian, không gian ngầm, công trình kiến trúc cổ, bảo tồn và phát triển văn hoá và quy hoạch xây dựng nhà ở, khu đô thị;

Quản lý, sử dụng đất, nhất là đất sử dụng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội, văn hoá, tôn giáo, công trình công cộng phục vụ cộng đồng, dân cư;

Cơ chế tài chính, chính sách liên kết vùng, nhất là các chính sách về thu chi ngân sách để đầu tư phát triển;

Quản lý dân cư, bảo vệ Thủ đô bảo đảm quốc phòng , an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chính sách an sinh xã hội, phát triển giáo dục khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường…

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do việc thực thi chính sách pháp luật chưa đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế, chính sách để phát triển Thủ đô với vị trí, vai trò là trái tim của cả nước.

Một số quy định của Luật Thủ đô chủ yếu mang tính nguyên tắc, định hướng chung, thiếu quy định về các cơ chế đặc thù cụ thể để thực hiện được trên thực tế. Mặt khác, sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành đã có nhiều đạo luật chuyên ngành được ban hành để cụ thể hoá Hiến pháp 2013, các luật ban hành sau có quy định khác với Luật Thủ đô về cùng một vấn đề hoặc bãi bỏ quy định của Luật Thủ đô. Việc chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng trong Luật Thủ đô đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thi hành Luật này.

“Luật Thủ đô giao thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết cho TP Hà Nội (nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND) về thứ bậc hiệu lực pháp lý thấp hơn các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành, nên khi các luật, nghị định, thông tư được ban hành có quy định khác, nhiều nội dung đặc thù được giao cho Thủ đô Hà Nội quy định chi tiết đã không thể thực hiện được” - Bộ Tư pháp cho biết.

