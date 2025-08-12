Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội nào mở ra cho doanh nghiệp 12/08/2025 14:27

(PLO)- Khi các cường quốc lớn đồng loạt tái cấu trúc chuỗi cung ứng và siết chặt tiêu chí xuất xứ, các doanh nghiệp ngành sản xuất - đặc biệt là công nghiệp phụ trợ chứng kiến bước ngoặt quan trọng để nắm bắt cơ hội vươn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nội dung này sẽ được phân tích tại sự kiện Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 do VietinBank tổ chức vào ngày 18-8-2025 tới, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại quốc tế và phát triển chuỗi cung ứng.

“Thế trận” mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, các biến động địa chính trị, cùng làn sóng bảo hộ thương mại đang tạo ra sự dịch chuyển mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia không chỉ tìm kiếm địa điểm nguồn cung mới, mà còn tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị để tối ưu chi phí, giảm thiểu rủi ro, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và xuất xứ ngày càng nghiêm ngặt từ các thị trường phát triển.

Việt Nam – với vị trí địa chiến lược thuận lợi, chi phí lao động cạnh tranh và độ mở thương mại lớn – đang trở thành một mắt xích tiềm năng trong chuỗi cung ứng mới. Tuy nhiên, cơ hội đi kèm với thách thức. Để nắm bắt được làn sóng dịch chuyển này, doanh nghiệp cần có năng lực nội tại vững vàng, khả năng chuyển đổi linh hoạt, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Nội địa hóa: Bài toán chiến lược của ngành công nghiệp sản xuất

Một trong những yêu cầu khắt khe nhất hiện nay chính là tỷ lệ nội địa hóa và tiêu chuẩn hóa xuất xứ. Nhiều ngành dù có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, nhưng vẫn phụ thuộc phần lớn vào linh kiện nhập khẩu, dẫn tới việc không đáp ứng được yêu cầu xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế từ các FTA hoặc tránh bị áp thuế đối ứng.

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 với chủ đề “Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu” sẽ đi sâu phân tích các yếu tố then chốt để doanh nghiệp: Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất; Kết nối với chuỗi cung ứng trong nước và khu vực; Ứng dụng công nghệ trong quản trị chuỗi cung ứng.

Phiên thảo luận sẽ tập trung giải đáp câu hỏi “làm thế nào để doanh nghiệp Việt trở thành đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu?” dưới góc nhìn của các Chuyên gia đầu ngành như TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh; Ông Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam cùng các khách mời từ các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp …

Toàn cảnh chương trình – Cái nhìn từ hai phiên thảo luận

Chương trình gồm hai phiên thảo luận chuyên sâu:

• Phiên 1 sẽ tập trung vào các thay đổi chính sách từ Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và khuyến nghị chiến lược thích ứng: từ việc mở rộng thị trường mới, kiểm soát gian lận xuất xứ, đến chuyển đổi mô hình xuất nhập khẩu. Những cảnh báo về transshipment, đánh giá rủi ro thương mại và góc nhìn từ các chuyên gia quốc tế sẽ được trình bày thẳng thắn.

• Phiên 2 mở rộng tầm nhìn sang nhóm doanh nghiệp sản xuất – đặc biệt là ngành công nghiệp phụ trợ trong việc nắm bắt cơ hội để gia nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tăng tỷ lệ nội địa hóa, và chuẩn hóa tiêu chí xuất xứ theo yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần hỏi – đáp trực tiếp giữa doanh nghiệp và các chuyên gia chính sách, chuyên gia thị trường, đại diện các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đặt câu hỏi cụ thể cho vấn đề của mình để nhận được gợi mở thực tiễn ngay tại sự kiện. Đặc biệt, các nội dung chia sẻ sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh báo, mà còn cung cấp dữ liệu cập nhật và hệ thống khuyến nghị có thể áp dụng ngay cho từng nhóm doanh nghiệp.

Hai phiên đối thoại không chỉ bóc tách các vấn đề từ thực tiễn, mà còn tạo không gian kết nối sâu rộng giữa các bên: doanh nghiệp – chuyên gia – cơ quan quản lý – ngân hàng – hiệp hội ngành hàng.

Hẹn gặp tại Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025

Đây là thời điểm vàng để cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại, tái định vị vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu – và cùng hoạch định chiến lược phát triển mới.

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 – Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu, do VietinBank tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18-8-2025 tới đây tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel - Hồ Chí Minh. Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh của VietinBank trên toàn quốc.