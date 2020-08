Bình Thuận dừng karaoke, vũ trường, tập trung đông người

Chiều 7-8, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.



Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kiểm tra cơ sở vật chất chống dịch.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 147 ngày không có ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đến nay cả nước ghi nhận 750 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 346 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam), 10 trường hợp tử vong.

Từ ngày 23-7 đến nay đã ghi nhận 335 trường hợp, trong đó có 37 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và 298 trường hợp lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. Các tỉnh lân cận Bình Thuận đã xuất hiện ca nhiễm như: Đồng Nai, TPHCM.



Bình Thuận là tỉnh có nhiều khách du lịch, chuyên gia người nước ngoài và đến nay đã có gần 3.000 người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Mặc dù tất cả đều được các cơ quan y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ, cách ly y tế nhưng nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh rất cao.

Do đó, từ 0 giờ ngày 8-8, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu: Tạm dừng các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: rạp chiếu phim, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường. Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ.

Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc. Nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện an toàn về pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, người lao động và khách đến giao dịch, làm việc tại cơ quan đơn vị mình; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp: Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động, có biện pháp tích cực, hiệu quả về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh và khuyến cáo người dân để cao cảnh giác, chủ động và tự giác; vận động cán bộ, công chức và Nhân dân cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh.

Yêu cầu Sở Y tế bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thiết yếu, sinh phẩm, khẩu trang, nhân lực, nhất là các đội phản ứng nhanh. Tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly.

Rà soát, điều chỉnh lại phương án, kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh cho phù hợp. Tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong cộng đồng.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương có biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch để phục vụ Đại hội Đảng các cấp (khai báo y tế, do thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng họp...).



Xe cứu thương đưa cách ly một số trường hợp lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục bám sát, cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo đúng quy chế, nhưng phải an toàn trong phòng chống dịch.

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự địa phương tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra các hoạt động gây mất trật tự, trị an trên địa bàn.

"Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường tuyên truyền vận động và yêu cầu Nhân dân nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19", công văn trên kết luận.