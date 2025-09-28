Điểm nóng tố tụng 28-9: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh 9 năm tù; Tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ lãnh án 28/09/2025 07:00

(PLO)- Điểm nóng tố tụng 28-9: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh 9 năm tù; Tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù; Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng xin nhận lỗi trước tòa; 6 người lãnh án vì đe dọa, cưỡng ép đòi nợ; Mang dao đi đòi nợ giúp mẹ, nam thanh niên lãnh 17,5 năm tù…

Ngày 26-9, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Theo đó, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân bị phạt 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm bị cáo của Điện lực Bình Thuận bị tuyên phạm tội nhận hối lộ: Cựu giám đốc Trần Ngọc Linh 8 năm tù; cựu giám đốc Nguyễn Thành Ngôn 7 năm tù; cựu phó giám đốc Trương Tấn Đạt 8 năm tù; cựu trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Lê Quang Nghĩa 4 năm tù.

Bị cáo Tạ Thúc Thông, nhân viên Điện lực Bình Thuận bị tuyên 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.