Điểm sáng mô hình '4 tại chỗ' ở vùng cao Trà Vân 28/10/2025 17:31

(PLO)- Không đợi đến khi xảy ra mưa lũ, từ tháng 8-2025, Chủ tịch UBND xã Trà Vân (TP Đà Nẵng) đã chỉ đạo dựng sẵn nhiều dãy lán trại làm nơi lưu trú cho người dân khi cần.

Xã Trà Vân, TP Đà Nẵng là địa bàn miền núi, có địa hình phức tạp núi cao, vực sâu, thường xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước tình hình này, để chủ động trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa năm 2025, ngay từ tháng 8-2025, lãnh đạo UBND xã Trà Vân đã cho lực lượng khảo sát thực địa, nguy cơ sạt đất, thiên tai, ngập nước.

Từ thực tế đó, lãnh đạo xã đã chuẩn bị cơ sở vật chất hình thành 6 điểm sơ tán người dân khi có mưa lớn xảy ra, thuận tiện cho công tác ứng phó với thiên tai.