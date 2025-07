Điểm tin ANTT: Khám xét trang trại ‘ngựa chạy mỏi gối’ của trùm giang hồ xứ Thanh 05/07/2025 07:00

(PLO)- Công an khám xét trang trại hàng chục ha của trùm giang hồ xứ Thanh 'Vi ngộ’; Phát hiện đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn tại TP.HCM...

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do trùm giang hồ xứ Thanh Nguyễn Văn Vi (tức "Vi ngộ" - 44 tuổi, ngụ ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông, TP Thanh Hóa và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Trong nhiều địa điểm công an khám xét, có trang trại rộng hàng chục hecta của ông "Vi ngộ" tại xã Vân Du, Thanh Hóa (trước đây là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành).