Tuyến du lịch hình thành hơn 15 năm Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: Tuyến du lịch Hội An - Cù Lao Chàm hình thành đã hơn 15 năm. Có thời điểm tuyến này phát triển rất mạnh, đón 6.000-8.000 lượt du khách/ngày. Trước đây, khách ra Cù Lao Chàm đi ca nô theo chuẩn SI và 15 năm qua không có vụ tai nạn gây chết người. Trước đó, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) điều khiển chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền vào chiều 26-2. Khi đến vị trí cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người tử vong.