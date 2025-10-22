Đoàn hiến kế để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cho cấp xã, doanh nghiệp 22/10/2025 16:04

(PLO)- Cần có cơ chế liên thông trong công tác cán bộ từ bí thư chi đoàn, bí thư đoàn cơ sở xuất sắc có thể trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ ở phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp.

Ngày 22-10, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội; thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó có các hiến kế nhằm bồi dưỡng để bí thư chi đoàn, bí thư đoàn cơ sở xuất sắc có thể trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ ở phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô đóng góp ý kiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chặng đường 40 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật là phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Anh Trần Quang Hưng đề xuất, văn kiện cần bổ sung số liệu cụ thể hơn về một số lĩnh vực. Đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, những động lực mang tính chất quyết định đối với tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Anh Đinh Cao Sơn, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, du học sinh tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: ĐĂNG HẢI

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho rằng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cần nhấn mạnh hơn nữa việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ cấp xã.

Bởi đây là lực lượng trực tiếp gần dân, sát dân, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng ở cơ sở; là lực lượng kế cận trong bộ máy chính quyền cơ sở sau này.

Đoàn cần được giao nhiều nhiệm vụ hơn trong việc phát hiện, đào tạo, giới thiệu cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Vì thế, cần có cơ chế liên thông trong công tác cán bộ từ bí thư chi đoàn, bí thư đoàn cơ sở xuất sắc có thể trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ ở phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp – Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải đề xuất.

Phát biểu trực tuyến, anh Đinh Cao Sơn, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) cho rằng, để đáp ứng được những yêu cầu mới của thời đại, việc đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và triết lý giáo dục.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng đến việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đã đến lúc chúng ta cần chuyển mình từ mô hình “giáo dục để thi” sang “giáo dục để sống - để làm - để sáng tạo - để làm người”. Giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà phải hướng tới phát triển toàn diện con người cả về trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm với xã hội”- anh Đinh Cao Sơn chia sẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy kết luận hội nghị. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong buổi làm việc sáng, hội nghị đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với 17 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều tham luận gửi về bằng văn bản.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 4.088 điểm cầu, với hơn 80.000 đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu, với đối tượng rất đa dạng, như thanh niên, trí thức trẻ, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên ở ngoài nước.