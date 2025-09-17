'Lá thư gửi tương lai' - lời giải xúc động về tình yêu nước cho người trẻ 17/09/2025 15:42

(PLO)- Lá thư gửi tương lai là lời giải đáp xúc động cho câu hỏi: Làm thế nào để người trẻ chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh có thể thấu hiểu và mang trong mình trái tim yêu nước?.

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, bên cạnh những bộ phim bom tấn về chiến tranh, những concert quốc gia hoành tráng, một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng giàu giá trị lịch sử đã góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn.

Đó là phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng dịp Đại lễ A80.

Trong bộ phim, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc tham gia với vai trò ca sĩ hát chính và diễn viên.

Hình ảnh trong phim ''Lá thư gửi tương lai'.

Đáng chú ý, tác phẩm này không chỉ gắn với thời điểm kỷ niệm lịch sử của đất nước, mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của Lê Minh Ngọc – từ một giọng ca dân gian quen thuộc sang thính phòng đầy trẻ trung, tươi mới.

Lá thư gửi tương lai do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, dài 45 phút, tái hiện 80 năm lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm – một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc.

Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Ngọc (Lê Minh Ngọc) – sinh viên nhạc viện đang mất phương hướng. Trong những ngày chăm sóc bà nội Nhớ (NSND Lan Hương), Ngọc tình cờ phát hiện các lá thư của cụ Tâm gửi con gái.

Qua đó, cô thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ đi trước, quyết tâm giúp bà tìm lại phần mộ người cha liệt sĩ và đưa hài cốt ông về quê nhà.

Trong phim, Lê Minh Ngọc thể hiện loạt ca khúc cách mạng nổi tiếng như: Ba Đình nắng, Bộ đội về làng, Người chiến sĩ ấy, Tự nguyện, Mùa xuân trên quê hương.

Trên hành trình ấy, Ngọc cũng tìm thấy cảm xúc thật cho tiếng hát của mình. Bức thư cuối cùng của ông Tâm gửi cho thế hệ sau trở thành thông điệp thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với hy sinh của cha ông.

Diễn xuất của NSND Lan Hương, NSND Ngọc Khang, NSƯT Thiện Tùng và Lê Minh Ngọc được đánh giá giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả.

Đạo diễn Lam Hạ – người từng ghi dấu ấn với các MV về đề tài chiến tranh như Cúc ơi (NSƯT Tố Nga) hay Gửi vào thương nhớ – chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một thước phim lịch sử, mà là nhịp cầu nối giữa các thế hệ. Lá thư gửi tương lai là lời giải đáp xúc động cho câu hỏi: Làm thế nào để người trẻ chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh có thể thấu hiểu và mang trong mình trái tim yêu nước?”.

Trong phim, Lê Minh Ngọc đảm nhận hai vai – Ngọc và bà Nhớ thời trẻ – đồng thời thể hiện loạt ca khúc cách mạng nổi tiếng như Ba Đình nắng, Bộ đội về làng, Người chiến sĩ ấy, Tự nguyện, Mùa xuân trên quê hương.

Cách hát thính phòng của cô được nhận xét nhẹ nhàng, lắng đọng nhưng vẫn ngân vang hào hùng.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ: “Sau khi đoạt giải Quán quân Sao Mai 2022, tôi đã định hướng sẽ chuyển sang hát thính phòng. Khi hát thính phòng, tôi thấy mình là chính mình hơn.

Năm 2023, tôi dự Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và đoạt giải Nhất, từ đó càng tự tin theo đuổi con đường này. Khi được mời tham gia Lá thư gửi tương lai, tôi coi đây là cơ hội đặc biệt để tri ân đất nước và cũng là dấu mốc trong sự nghiệp của mình”.