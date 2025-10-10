NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10-10: Người trẻ và hành trình chuyển đổi số cùng AI 10/10/2025 15:07

(PLO)- Không chỉ là công cụ công nghệ, AI đang trở thành người bạn đồng hành của nhiều cán bộ Đoàn, giáo viên, luật sư trẻ trong hành trình chuyển đổi số.

Ngày 10-10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, một dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trên phạm vị toàn quốc.

Hưởng ứng tinh thần đó, tại TP.HCM, nhiều công chức, viên chức và người lao động đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào công việc hằng ngày, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn.

Thế hệ trẻ tiên phong ứng dụng AI, bắt nhịp cùng thời đại chuyển đổi số.

Ông LÊ THANH QUANG, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Chợ Lớn, TP.HCM:

Đoàn phường Chợ Lớn chú trọng nâng cao kỹ năng sử dụng AI trong chuyển đổi số.

Bắt nhịp chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, Đoàn phường Chợ Lớn đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và truyền thông. Cụ thể, đơn vị dùng AI thiết kế ấn phẩm truyền thông (banner, poster, hình ảnh sự kiện…) giúp rút ngắn thời gian, tăng tính sáng tạo và thống nhất nhận diện; hỗ trợ viết tin, bài, kịch bản tuyên truyền; số hóa dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý; đồng thời ứng dụng AI tạo hiệu ứng sân khấu, phông nền tự động trong các sự kiện, tiết kiệm chi phí và nhân lực.

Đoàn phường Chợ Lớn cũng ứng dụng AI trong tuyên truyền, sử dụng ChatGPT để soạn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và các công cụ AI tạo video, hình ảnh, infographic giúp ấn phẩm truyền thông nhanh, đẹp, thống nhất.

Đồng thời, Đoàn phường Chợ Lớn xác định việc nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng AI là một nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tổ chức Đoàn.

Ông TRƯƠNG HUY MÂN, Phó Bí thư Đoàn phường Hiệp Bình, TP.HCM:

Cán bộ Đoàn phường Hiệp Bình chủ động ứng dụng công nghệ trong sáng tạo ý tưởng để gần gũi với thanh niên.

Đổi mới công tác Đoàn từ ứng dụng AI

Đoàn phường Hiệp Bình đã từng bước ứng dụng công nghệ số và AI vào hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và truyền thông.

Cụ thể, đơn vị sử dụng biểu mẫu trực tuyến và phần mềm quản lý đoàn viên điện tử để cập nhật, thống kê, phân loại nhanh, chính xác hơn; ứng dụng AI trong truyền thông qua việc tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh, video và bài đăng bằng ChatGPT; triển khai AI trong tổ chức sự kiện như thiết kế poster, tạo mã QR quản lý người tham dự và khảo sát phản hồi sau chương trình.

Việc ứng dụng AI đã giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng tiếp cận đoàn viên trẻ.

AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là động lực đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhờ ứng dụng AI, công tác quản lý đoàn viên trở nên khoa học, minh bạch hơn; truyền thông Đoàn - Hội cũng hấp dẫn, lan tỏa và tiếp cận giới trẻ hiệu quả hơn.

Ông PHAN THANH TUẤN, Phó Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận:

Đoàn phường Đông Hưng Thuận sử dụng chuyển đổi số để tổng hợp, quản lý dữ liệu đoàn viên.

"Cánh tay phải" trong công tác đoàn

Đoàn phường Đông Hưng Thuận từng bước ứng dụng AI trong hoạt động Đoàn, như thiết kế hình ảnh, video tuyên truyền, hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu đoàn viên, gợi ý nội dung truyền thông, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công tác.

AI được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới cách tiếp cận thanh niên trong không gian mạng. Đoàn phường cũng định hướng tổ chức tập huấn, sân chơi sáng tạo về công nghệ, khuyến khích đoàn viên chủ động học hỏi và lan tỏa tinh thần ứng dụng AI trong đời sống.

Thầy VÕ TRẦN LÂM, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM):

Al giúp sáng tạo, tổ chức các hoạt động học tập mới mẻ, đa dạng. Ảnh: KDC

Dùng AI để “thổi hồn” vào bài giảng

Trong hoạt động dạy học, tôi xem AI là người bạn đồng hành đắc lực trong chuyển đổi số, giúp quá trình giảng dạy trở nên dễ dàng, nhanh chóng và sáng tạo hơn. Nhờ các nền tảng tích hợp AI phổ biến như ChatGPT, Google Gemini hay Canva AI, tôi có thể thiết kế nhanh các phiếu bài tập sáng tạo, trò chơi tương tác, đồng thời tham khảo nhiều ý tưởng tổ chức hoạt động học tập sinh động, phù hợp với năng lực và hứng thú của học sinh.

Thầy Lâm sáng tạo truyện tranh bằng Gemini để lồng ghép nội dung kiến thức.

Đặc biệt, với các môn như Lịch sử, Địa lí, Khoa học, AI hỗ trợ tôi tiếp cận nguồn học liệu trực quan, đa dạng và giàu hình ảnh minh hoạ. Chẳng hạn, nhờ Gemini và Canva AI, tôi đã có thể biến những bài tập khô khan thành phiếu học tập dạng truyện tranh, giúp học sinh vừa học vừa khám phá nội dung bài một cách hứng thú. Tôi thậm chí đã thử tạo một quyển truyện tranh bằng Gemini giới thiệu bài học hoàn toàn bằng AI, kết hợp hình ảnh, lời thoại và nội dung kiến thức.

Bên cạnh việc tự ứng dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng AI trong học tập, điều tôi luôn chú trọng là định hướng các em biết dùng AI đúng cách và hiệu quả. Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm hay trong các tiết hướng dẫn kỹ năng, tôi đều nhấn mạnh rằng: AI không phải để “làm giúp” mà là “cùng làm”, cần sử dụng hiệu quả, không phụ thuộc hay lạm dụng.

Hướng tới tương lai, tôi mong muốn triển khai thêm các dự án học tập kết hợp AI và trải nghiệm thực tế. Chẳng hạn như “Sáng tạo xanh với AI”, nơi học sinh sử dụng công cụ AI để thiết kế poster tuyên truyền bảo vệ môi trường, hay “Lớp học thông minh - Học sinh thông thái” giúp các em rèn khả năng tư duy logic và đạo đức số.

Luật sư LÊ HỮU NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Luật sư LÊ HỮU NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM

Giảm thời gian, tăng hiệu suất

Hiện tôi sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho các công việc đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công, như soạn thảo văn bản cơ bản, sửa lỗi chính tả, dịch thuật... Việc ứng dụng AI giúp giảm đáng kể thời gian và tăng hiệu suất làm việc của luật sư.

Tuy nhiên, với những nhiệm vụ pháp lý phức tạp như soát xét hợp đồng hay nghiên cứu pháp luật, luật sư không thể phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Bởi đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi khả năng tra cứu, tổng hợp, phân tích và đánh giá pháp lý trên nền tảng kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện nay, công cụ AI chuyên biệt cho lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh. Nguyên nhân đến từ hệ thống pháp luật phức tạp, dữ liệu chưa được chuẩn hóa và sự khác biệt giữa quy định với thực tiễn áp dụng.

Tuy vậy, tôi tin rằng nếu có sự phối hợp giữa đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia pháp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng được một nền tảng AI hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động hành nghề luật trong tương lai.