Chương trình 'Ươm mầm nụ cười' tiếp sức người khuyết tật, trẻ mồ côi TP.HCM 08/10/2025 15:08

(PLO)- Ngoài các tỉnh miền núi phía Bắc, chương trình “Ươm mầm nụ cười “sẽ được thực hiện tại TP.HCM nhằm gieo mầm tri thức và lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

Vừa qua, chương trình “Ươm mầm nụ cười” đã tổ chức buổi giới thiệu và tổng kết hành trình thiện nguyện tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời công bố cam kết đồng hành cùng Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em Mồ Côi TP.HCM, tiếp tục sứ mệnh gieo mầm tri thức, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Sau 3 tháng thực hiện tại các tỉnh vùng cao phía Bắc, chương trình đã đi qua hàng trăm cây số, mang đến niềm vui và hy vọng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên...

Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như 14.000 quyển vở, 2.100 phần quà gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và đặc biệt là 14 góc sách thiếu nhi với hàng trăm đầu sách kỹ năng, tham khảo, đã góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, nuôi dưỡng văn hóa đọc và gieo niềm tin vào tương lai cho các em học sinh nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Giám đốc Chagee Việt Nam (phải) và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh tại chương trình.

Đặc biệt, chương trình còn gửi tặng 25 phần quà riêng đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như lời động viên tinh thần, giúp các em thêm nghị lực vượt qua thử thách, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam với các bạn trẻ khiếm thính tại chương trình.

Tiếp nối thành công ấy, chương trình Ươm Mầm Nụ Cười chính thức mở rộng hành trình thiện nguyện đến TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình lan tỏa yêu thương.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10-2025, chương trình sẽ phối hợp với Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em Mồ Côi TP.HCM tổ chức trao quà tại các trường chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Tiết mục múa do các trẻ em ở trường khiếm thính chuyên biệt hy vọng Bình Thạnh thể hiện.

Song song đó, chương trình cũng cam kết thành lập một cửa hàng làm việc đặc biệt dành cho người khiếm thính – nơi không chỉ tạo ra cơ hội việc làm, mà còn mang đến môi trường thân thiện, cân bằng và bền vững. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp người khiếm thính tự tin hòa nhập cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

Bà Võ Thị Thiên Nga, Đại diện Chagee Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng, mỗi nụ cười, mỗi ước mơ đều xứng đáng được chắp cánh. Hành trình Ươm Mầm Nụ Cười không chỉ mang vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin, tri thức và tình yêu thương – những giá trị cốt lõi giúp trẻ em và người yếu thế có cơ hội vươn lên”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với tinh thần “gieo mầm tri thức – lan tỏa yêu thương”, chương trình Ươm Mầm Nụ Cười tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối nhân ái giữa cộng đồng và những mảnh đời khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, bao dung và tràn đầy nhân văn.