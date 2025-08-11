Đồng Nai kiến nghị xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức 11/08/2025 19:08

Chiều 11-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Thành Phương cho biết, sở đã đăng công khai thông tin lựa chọn chủ đầu tư cho 10 dự án nhà ở xã hội. Hiện đã có 22 nhà đầu tư đăng ký 43 hồ sơ với 9/10 dự án, còn một dự án không có nhà đầu tư nộp hồ sơ. Sở Xây dựng sẽ hoàn tất thẩm định trong tuần này để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ hoàn thành hơn 64.000 căn, riêng năm 2025 đạt hơn 3.000 căn.

Các nguồn lực để thực hiện gồm hơn 2.100 tỉ đồng từ Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, hơn 1.000 ha đất dành cho nhà ở xã hội (gồm quỹ đất công và 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại), cùng bảy khu đất mới được đề xuất xây dựng nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân. Ảnh: VH.

Trong buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh về xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, lập hồ sơ chủ trương đầu tư, Sở Tài chính tham mưu nguồn vốn.

Đối với nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội, UBND tỉnh giới thiệu Bộ Quốc phòng các khu đất để triển khai dự án, nhà ở cho lực lượng công an. Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh giới thiệu Bộ Công an các khu đất phù hợp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, tỉnh kiên quyết không giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, không giảm chỉ tiêu đã đăng ký với Bộ Xây dựng cho giai đoạn 2025-2030.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu như kế hoạch và chỉ tiêu đăng ký, ông Hà yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đề xuất bổ sung các khu đất vào Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 của tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện, kêu gọi nhà đầu tư.