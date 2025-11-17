Dự báo thời tiết ngày 17-11: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa 17/11/2025 06:00

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 17-11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 17-11 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ ngày 19-11 có mưa vài nơi.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.