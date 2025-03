Dự báo thời tiết ngày 28-3: Miền Bắc trời chuyển rét, nhiều khu vực có mưa rào và giông 28/03/2025 07:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 28-3, từ khoảng chiều và đêm, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Không khí lạnh sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm 28-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 17 - 19 độ C.