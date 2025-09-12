Gen Z và tư duy kinh doanh mới: Câu chuyện từ Lemon Digital 12/09/2025 19:21

(PLO)- CEO Tô Tuấn Tài, thuộc thế hệ Gen Z, đã phát triển Lemon Digital từ khởi nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp được TikTok và Shopee vinh danh sau bốn năm.

Gen Z và làn sóng tư duy kinh doanh mới

Trong thập niên vừa qua, Gen Z – thế hệ sinh từ giữa những năm 1990 đến đầu 2010 – không chỉ là nhóm tiêu dùng chủ lực mà còn dần khẳng định vai trò lãnh đạo. Họ lớn lên trong môi trường số, quen thuộc với công nghệ và nhanh nhạy với sự thay đổi. Một khảo sát của Deloitte cho thấy hơn 60% Gen Z tại châu Á quan tâm đến khởi nghiệp hoặc tham gia kinh tế số, tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nhân trẻ xuất hiện với cách quản trị mở, coi trọng sáng tạo và trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào doanh thu. Trong số đó, Tô Tuấn Tài – sinh cuối thập niên 1990 – được xem là ví dụ điển hình. Năm 2021, anh sáng lập Lemon Digital, đặt mục tiêu hỗ trợ thương hiệu Việt khai thác thương mại điện tử.

Chuyên gia Tô Tuấn Tài (bên trái)– CEO Lemon Digital, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Triết lý kinh doanh mà Tô Tuấn Tài theo đuổi khá rõ ràng: bán hàng không chỉ là giao dịch, mà là tạo trải nghiệm để khách hàng muốn quay lại. Thay vì mô hình “ra lệnh – thi hành”, anh hướng đến môi trường trao quyền, khuyến khích nhân sự trẻ thử nghiệm, phản biện và học hỏi liên tục. Nguyên tắc win–win – nơi thương hiệu, nền tảng và người tiêu dùng cùng nhận được giá trị – trở thành kim chỉ nam trong vận hành. Cách tiếp cận này phản ánh rõ nét tư duy của một thế hệ gắn liền với công nghệ và xu hướng số hóa.

Lemon Digital – từ tư duy mới đến thành quả quốc tế

Từ nền tảng tư duy ấy, Lemon Digital đã phát triển nhanh chóng. Sau bốn năm, công ty mở rộng lên hơn 60 nhân sự và hợp tác với hơn 300 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực: công nghệ, mỹ phẩm, thời trang, mẹ & bé.

Khác với nhiều đơn vị chỉ cung cấp dịch vụ đơn lẻ, Lemon Digital xây dựng hệ sinh thái khép kín, từ sản xuất video ngắn, quản lý gian hàng, quảng cáo đến phân tích dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Cách làm này giúp các thương hiệu tối ưu hành trình mua sắm trực tuyến đồng bộ và hiệu quả hơn.

Hiệu quả được thể hiện qua các chiến dịch cụ thể. Với GearVN, tỷ lệ chuyển đổi tăng từ 1,61% lên 3,34% sau khi tối ưu quy trình mua sắm. Với Shegan, thương hiệu mỹ phẩm thuần chay, tỷ lệ chuyển đổi gấp ba lần chỉ sau một năm hợp tác. UVGREEN – thương hiệu công nghệ xanh – ghi nhận hiệu quả quảng cáo (ROAS) tăng từ 8,0 lên 20 trong vòng sáu tháng. Đặc biệt, sự kiện “Lemon Day” trên TikTok Shop giúp lượng đơn hàng tăng gấp ba lần và tỷ lệ khách quay lại cao hơn 40% so với ngày thường.

Những nỗ lực này đã mang lại sự ghi nhận từ các nền tảng quốc tế. Năm 2025, Lemon Digital được Shopee vinh danh Best Enabler Of The Year và TikTok trao giải Đối tác xuất sắc nhất (Shop Partner Of The Year). Theo ban tổ chức, tiêu chí giải thưởng không chỉ dựa trên doanh thu, mà còn ở tính bền vững và khả năng sáng tạo nội dung – yếu tố gắn liền với phong cách lãnh đạo trẻ.

Doanh nghiệp của CEO Tô Tuấn Tài được Shopee và TikTok trao giải thưởng năm 2025.

Định hướng trong giai đoạn tới, Lemon Digital đặt mục tiêu mở rộng hoạt động ra Đông Nam Á, đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự trẻ có khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo CEO Tô Tuấn Tài, doanh nghiệp cần trở thành nơi “ươm mầm” tài năng để thích ứng với tốc độ biến đổi của kinh tế số.

Trường hợp của Lemon Digital cho thấy một xu hướng đáng chú ý: thế hệ doanh nhân Gen Z đang không chỉ khởi nghiệp sớm, mà còn góp phần tái định nghĩa cách doanh nghiệp Việt tham gia thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đây là gợi ý cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của những nhà lãnh đạo trẻ trong việc nâng cao vị thế thương hiệu nội địa.