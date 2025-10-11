Giá đất nền TP.HCM mở bán cao nhất 140 triệu/m², thị trường vẫn 'khát' giao dịch 11/10/2025 17:25

Thị trường đất nền TP.HCM và các tỉnh vùng ven vừa trải qua một quý III trầm lắng dù các chỉ số về cung và cầu đều nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Bức tranh toàn cảnh cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa kỳ vọng về giá đất nền của người bán và khả năng chi trả của người mua, khiến thanh khoản thị trường vẫn là một bài toán nan giải.

Giao dịch ít ỏi, giá đất nền vẫn tăng

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý III-2025 vừa được DKRA Group công bố, nguồn cung đất nền sơ cấp (chủ đầu mở bán) toàn thị trường đạt khoảng 7.170 nền. Con số này chủ yếu đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án cũ. Trong khi đó, sức cầu chung dường như vẫn đang đóng băng, khi chỉ có 390 nền được giao dịch thành công, tương đương tỷ lệ tiêu thụ vỏn vẹn 5%.

Rào cản lớn nhất hiện nay là sự phân hóa giá đất nền ngày càng rõ rệt. Báo cáo của DKRA chỉ ra, tại TP.HCM, mức giá đất nền dự án được ghi nhận cao nhất lên tới 140 triệu đồng/m². Con số này tạo ra một khoảng cách khổng lồ so với các tỉnh lân cận, nơi mức giá cao nhất tại Tây Ninh và Đồng Nai lần lượt khoảng 74 triệu đồng/m² và 60 triệu đồng/m². Trong khi đó, mức giá thấp nhất tại các tỉnh này chỉ từ 3,8 - 4,1 triệu đồng/m², cho thấy sự chênh lệch sâu sắc.

Giao dịch đất nền trong năm 2025 vẫn thấp do mặt bằng giá neo cao và tâm lý nhà đầu tư giữ tiền mặt. Ảnh: QH

Là nhà đầu tư lâu năm, ông Duy Nam (TP.HCM) cho biết với mặt bằng giá tại TP.HCM, người có nhu cầu ở thực gần như không thể tiếp cận. Còn giới đầu tư thì cho rằng giá đất nền đã quá cao, tiềm năng tăng trưởng không còn nhiều so với rủi ro.

Đứng trước thị trường hiện tại, tâm lý chung của số đông nhà đầu tư là tiếp tục quan sát. Theo ông Nam, ông và nhiều bạn bè vẫn ưu tiên giữ tiền mặt, chờ một đợt điều chỉnh giá đất nền hợp lý hơn từ các chủ đầu tư.

"Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ và hạ tầng đồng bộ" - ông Nam tiết lộ.

Dự báo giá đất nền cuối năm không biến động

Lý giải về sức ì của thị trường và mức giá đất nền hiện nay, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản độc lập, phân tích việc giá sơ cấp vẫn neo cao là điều dễ hiểu.

Chi phí đầu vào, từ tiền sử dụng đất đến chi phí xây dựng, đều đã tăng cao, chủ đầu tư khó có thể giảm giá đất nền. Sự mất cân đối cung - cầu, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn cung mới có pháp lý sạch tại TP.HCM, càng khiến giá bị đẩy lên.

Tuy nhiên, ông Nhân cũng chỉ ra một điểm sáng ở thị trường đất nền thứ cấp (mua đi, bán lại). Dữ liệu của DKRA cho thấy giá đất nền thứ cấp quý III-2025 đã tăng trung bình 5% so với quý II. Điều này cho thấy các giao dịch thực giữa người mua và người bán đang dần tìm được tiếng nói chung. Các lô đất ở khu vực vệ tinh có hạ tầng tốt và đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn có thanh khoản và giá trị gia tăng.

Giá đất nền lẫn thanh khoản những tháng cuối năm dự báo không có biến động. Ảnh: QH

Dự báo về quý cuối của năm 2025, các chuyên gia cho rằng nguồn cung mới vẫn sẽ khan hiếm. Sức cầu có thể ổn định nhưng sẽ không có đột biến. Thị trường có lẽ cần thêm thời gian để "tiêu hóa" mặt bằng giá đất nền hiện tại và chờ đợi những động lực mới đủ mạnh để phá vỡ trạng thái chờ đợi kéo dài này.