Giá muối Sa Huỳnh lập đỉnh, diêm dân vui hơn tết 25/03/2026 09:00

(PLO)- Giá muối tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) tăng mạnh lên khoảng 3 triệu đồng/tấn, gấp đôi năm trước, diêm dân phấn khởi bước vào vụ sản xuất mới.

Những ngày này, trên các cánh đồng muối ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), không khí sản xuất trở nên nhộn nhịp. Diêm dân tranh thủ cải tạo ruộng, chuẩn bị cho vụ mới trong bối cảnh giá muối tăng cao.

Cánh đồng muối Sa Huỳnh nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Hai (tổ dân phố Long Thạnh 1) cho biết nhiều năm làm nghề, đây là lần hiếm hoi giá muối đạt mức cao như hiện nay. Nếu như năm trước giá chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tấn thì sau Tết Nguyên đán, giá đã tăng lên khoảng 3 triệu đồng/tấn.

“Thấy giá tăng, bà con ai cũng tranh thủ làm sớm để kịp vụ. Hy vọng năm nay giữ được giá để có lãi, chứ mấy năm trước làm nhiều nhưng thu nhập không đáng kể”, ông Hai chia sẻ.

Giá muối tăng người dân quay trở lại ruộng.

Theo nhiều diêm dân, giá muối tăng không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn kéo người dân quay lại với nghề. Vì trước đó từng có thời điểm diêm dân bỏ hoang ruộng muối do lợi nhuận thấp.

Nghề làm muối vẫn phụ thuộc lớn vào thời tiết. Chỉ một cơn mưa trái mùa cũng có thể khiến công sức của cả tuần bị cuốn trôi.

Dù đã áp dụng một số cải tiến như trải bạt để nâng cao năng suất và chất lượng, song trước diễn biến khí hậu ngày càng khó lường, người làm muối vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, khả năng trữ muối được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế.

Bà Lê Thị Hạnh (tổ dân phố Tân Diêm) cho hay nhờ có sân trữ, gia đình không phải bán ngay sau thu hoạch.

“Hơn 6 tấn muối vừa bán được trên 18 triệu đồng. Năm nay giá cao nên có lãi. Tôi sẽ đầu tư thêm để trữ được nhiều hơn”, bà Hạnh vui mừng nói.

Khả năng trữ muối được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế.

Nói về giá muối lập đỉnh, tăng gấp đôi, ông Nguyễn Hữu Chánh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất muối 2 Sa Huỳnh nhận định giá muối tăng do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Đợt mưa bão cuối năm 2025 đã gây thiệt hại lớn, cuốn trôi hàng nghìn tấn muối, riêng hợp tác xã mất khoảng 800 tấn.

“Những năm trước, do thiếu kho bãi, nhiều hộ phải bán muối ngay sau thu hoạch với giá thấp. Nếu có hệ thống lưu trữ tốt, người dân sẽ chủ động hơn trong việc bán hàng, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Chánh thông tin.