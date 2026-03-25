Giá xăng thành phẩm tại Singapore đang giảm mạnh 25/03/2026 10:01

(PLO)- Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán luồng vận tải qua eo biển Hormuz có thể bình thường hóa vào tháng 4 trong vòng bốn tuần nếu các cam kết được thực hiện

Giá dầu đã ghi nhận mức sụt giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay (25-3), với cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 5%.

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch ở mức 87,51 USD/thùng, giảm 5,24%, trong khi giá dầu Brent đã rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 100 USD, dừng ở mức 98,03 USD/thùng, tương ứng mức giảm 6,08%.

Nguyên nhân là các nhà giao dịch phản ứng trước những dấu hiệu xuống thang của cuộc xung đột Trung Đông cùng thông tin về sự gia tăng dự trữ dầu thô tại Mỹ. Đợt bán tháo này diễn ra sau 48 giờ đầy biến động trên thị trường năng lượng, nơi giá dầu từng tăng vọt sau lời đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran của Tổng thống Trump nhưng sau đó lại quay đầu giảm khi ông tuyên bố các bên đang tiến tới một thỏa thuận.

Những báo cáo mới cho thấy Hoa Kỳ đã gửi một khung kế hoạch hòa bình tiềm năng tới Iran, làm dấy lên hy vọng về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Áp lực giảm giá càng gia tăng khi Iran gửi thư tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế tuyên bố rằng các "tàu phi thù địch" có thể quá cảnh qua eo biển Hormuz nếu có sự phối hợp với các cơ quan chức năng của nước này.

Thêm vào đó, báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) về sự gia tăng bất ngờ trong dự trữ dầu thô và xăng dầu của Hoa Kỳ tuần kết thúc ngày 20-3 đã bồi thêm áp lực giảm giá, đặc biệt là đối với dầu WTI.

Hiện tại, thị trường đang ở trong trạng thái chờ đợi giai đoạn bước ngoặt từ bốn đến sáu tuần tới để xem liệu các nỗ lực ngoại giao có mang lại kết quả thực chất hay không. Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán luồng vận tải qua eo biển Hormuz có thể bình thường hóa vào tháng 4 trong vòng bốn tuần nếu các cam kết được thực hiện.

Phiên giao dịch hôm nay, giá xăng Platts thành phẩm tại thị trường Singapore đang ghi nhận đà giảm rất mạnh, tương ứng với đà sụt giảm hơn 5%-6% của giá dầu thô thế giới trong 24 giờ qua. Giá xăng A95 tại Singapore hiện chạm mức 108 USD/thùng, tương đương 18.000 đồng/lít. Điều này đang kỳ vọng giúp giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt trong kỳ điều chỉnh tiếp theo.