Giới trẻ đang chi tiêu thế nào để cuộc sống ý nghĩa hơn? 07/04/2026 17:39

(PLO)- Sự tăng trưởng kinh tế – xã hội đang định hình lại cách người trẻ nhìn nhận và sử dụng đồng tiền, với xu hướng chi tiêu có chọn lọc và đặt kỳ vọng cao hơn vào trải nghiệm trong mỗi giao dịch.

Theo báo cáo The State of the Consumer 2025 của McKinsey, dựa trên khảo sát hơn 25.000 người tiêu dùng tại 18 quốc gia, người trẻ ngày nay chú trọng sự tiện lợi, trải nghiệm và cảm giác làm chủ khi chi tiêu. Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính gắn với đời sống, như hệ sinh thái tích – tiêu của Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank, ngày càng phù hợp với nhu cầu này.

Từ “tiêu ít lại” sang “tiêu đúng chỗ”

Báo cáo của McKinsey chỉ ra một nghịch lý phổ biến: người trẻ chưa đạt tự do tài chính, nhưng vẫn sẵn sàng chi cho những điều họ cho là xứng đáng. Trải nghiệm cá nhân, sự tiện lợi và cảm giác làm chủ cuộc sống đang được đặt cao hơn việc sở hữu nhiều về mặt vật chất.

Tại Việt Nam, sự dịch chuyển này càng trở nên rõ rệt – từ bữa ăn, cách thanh toán đến việc lựa chọn trải nghiệm – như một phần của nỗ lực sống chủ động và có định hướng hơn.

Minh Anh (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM) cho biết cô không mua sắm thường xuyên, nhưng mỗi quyết định chi tiền đều có chủ đích. “Mình không mua vì rẻ, cũng không mua vì thương hiệu hay trào lưu. Một món đồ phù hợp, dùng lâu dài, một khóa học giúp nâng cấp bản thân, hay một chuyến đi giúp mình tái tạo năng lượng – mình muốn tiền của mình phục vụ những điều đó”.

Khi giá trị được đặt lên trước số lượng, chi tiêu trở thành một phần của lối sống có ý thức. Mỗi đồng tiền được đặt đúng chỗ, giúp người trẻ hài lòng hơn với lựa chọn của mình.

Mỗi giao dịch cần mang lại nhiều hơn giá trị được chi trả

Song song với sự thay đổi tư duy, McKinsey ghi nhận kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng trẻ: mỗi giao dịch không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn phải mang lại giá trị gia tăng.

Xu hướng này mở ra dư địa cho các chương trình tích điểm và ưu đãi khách hàng thân thiết. Đơn cử, Chương trình Khách hàng thân thiết của Techcombank cho phép tích lũy U-Point từ các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số, từ thanh toán hóa đơn, quét mã QR đến chi tiêu qua thẻ. Điểm thưởng được sử dụng cho các trải nghiệm tiêu dùng, đồng thời khách hàng có thể nhận thêm ưu đãi khi tham gia các hạng hội viên hoặc sản phẩm tài chính liên quan.

Chị Thu Hà (30 tuổi, freelancer) cho biết thường sử dụng U-Point để đổi voucher mua đồ uống, với mức giá trị linh hoạt và tiện lợi khi thanh toán.

Ngoài ra, điểm thưởng có thể quy đổi thành voucher tại nhiều hệ thống bán lẻ, ăn uống. Cách làm này cho thấy xu hướng các ngân hàng mở rộng dịch vụ, gắn với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Khi cách thanh toán cũng là một trải nghiệm

Theo McKinsey, “giá trị” trong tiêu dùng ngày nay không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách người dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Điều này khiến trải nghiệm thanh toán trở thành một phần của hành trình tiêu dùng, thay vì chỉ là bước cuối cùng để hoàn tất một giao dịch.

Anh Quang (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình đánh giá cao việc có thể dùng U-Point của Techcombank để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, vì cảm giác không khác gì thanh toán bằng tiền mặt, không đổi điểm rườm rà hay tách rời khỏi thói quen chi tiêu hàng ngày”.

Khi các giải pháp thanh toán nhanh và liền mạch – kể cả khi sử dụng điểm tích lũy – ngày càng được người dùng ưu tiên, vai trò của công nghệ trở thành nền tảng. Quan trọng hơn, đây không đơn thuần là việc bổ sung thêm một tính năng, mà là cách các ngân hàng như Techcombank đặt người dùng vào trung tâm, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu, để mỗi điểm chạm trong hành trình chi tiêu đều diễn ra mượt mà và tinh tế.

Chi tiêu thông minh để làm chủ cuộc sống

Theo McKinsey, Gen Z là thế hệ sẵn sàng chi cho trải nghiệm, từ nhu cầu hằng ngày đến các khoản chi lớn như du lịch. Xu hướng này không nằm ở mức chi tiêu, mà ở cảm giác chủ động và phù hợp với nhịp sống cá nhân.

Dữ liệu từ Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank cho thấy ngày càng nhiều người trẻ sử dụng U-Point để đổi voucher di chuyển, du lịch và các dịch vụ tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đi lại và trải nghiệm.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với dịch vụ tài chính, khi người dùng kỳ vọng đồng tiền không chỉ phục vụ giao dịch mà còn gắn với chất lượng sống. Theo đó, các ngân hàng đang mở rộng vai trò, tích hợp thêm tiện ích và hệ sinh thái dịch vụ để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Techcombank hiện triển khai hệ sinh thái gắn với chương trình U-Point và ứng dụng phong cách sống OneU, cho phép người dùng sử dụng điểm thưởng cho nhiều nhu cầu như giải trí, du lịch, mua sắm. Cách tiếp cận này hướng đến việc giúp khách hàng quản lý chi tiêu thuận tiện và linh hoạt hơn.

Trong bối cảnh đó, chi tiêu thông minh không chỉ là mức chi, mà là cách chi và giá trị nhận được, gắn với trải nghiệm và nhu cầu thực tế của người dùng.