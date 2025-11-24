Hành trình của món quà 'đặc biệt' mà bà con miền Trung đang rất cần 24/11/2025 20:41

(PLO)- 1.000 suất cơm cá sốt cà nóng hổi sẽ được trao tận tay bà con miền Trung vào ngày 26-11 này. Không chỉ đơn giản là một suất cơm, đây là tấm lòng của những người con miền biển đảo, những người hiểu hơn ai hết sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Ngày 26-11 này, tại Phú Yên, 1.000 suất cơm cá sốt cà nóng hổi sẽ được trao tận tay bà con miền Trung ruột thịt, giúp bà con có bữa ăn nóng hổi sau những ngày phải chịu lạnh, rét vì bão lũ.

Khi những cơn mưa xối xả vừa ngớt, để lại miền Trung trong cảnh hoang tàn, bùn đất và sự lạnh lẽo, thì ở cách đó hàng trăm cây số, có những bếp lửa vẫn đỏ rực suốt đêm ngày. Không phải lửa của những bữa tiệc xa hoa, đó là ngọn lửa của tình đồng bào, được thắp lên để sưởi ấm những con người đang chịu nhiều khổ cực vì thiên tai.