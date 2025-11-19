Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù 19/11/2025 20:50

(PLO)- Sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.