VỤ KẸO KERA: Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên 19/11/2025 15:19

(PLO)- Luật sư nói bị cáo Thuỳ Tiên chưa nhận được lợi nhuận nào từ việc kinh doanh sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt, đề nghị tuyên hình phạt cải tạo không giam giữ vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Chiều 19-11, phiên toà xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư của bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên không tranh luận về tội danh truy tố. Tuy nhiên, Luật sư cho rằng trong vụ án này thân chủ của mình chỉ là người thực hành giản đơn. Bởi lẽ, Thùy Tiên chỉ là một trong những cổ đông góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch. Doanh nghiệp này chỉ đang xây dựng phương án thành lập, kinh doanh chưa được thành lập trên thực tế.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị đề nghị mức án từ 2-2,5 năm tù. Ảnh: THUẬN VĂN

Về phân chia lợi nhuận, Thuỳ Tiên mới chỉ thoả thuận với các thành viên công ty Chị Em Rọt về tỉ lệ 25%, sau đó là 30% lợi nhuận. Tính đến thời điểm hiện tại, Tiên chưa nhận được bất cứ khoản lợi nhuận nào từ việc kinh doanh sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt.

Mặt khác, khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch thì bản thân Tiên và các cổ đông có hướng tới mục tiêu là tiêu thụ nông sản trong nước. Từ mục tiêu này Thuỳ Tiên nhận thấy tiềm năng của nông sản Việt Nam nên đồng ý hợp tác, đồng hành.

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán sản phẩm kẹo Kera, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chỉ chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng.

Cũng theo luật sư, bị cáo Tiên không tham gia thoả thuận gia công sản phẩm, không đưa ra yêu cầu về sản xuất kẹo: nguyên liệu sử dụng, thành phần và hàm lượng các loại bột rau củ quả, quy trình sản xuất. Do không phải là thành viên công ty nên Tiên không có trong nhóm Zalo Hội đồng quản trị Công ty Chị Em Rọt để thống nhất ban hành bản tự công bố. Toàn bộ công thức, nguyên liệu sản xuất, nhãn sản phẩm, thực tế quá trình sản xuất và việc kiểm nghiệm, làm hồ sơ tự công bố đều do cổ đông Công ty Chị Em Rọt thống nhất với Công ty Asia, sau đó Công ty Asia chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện.

Về số tiền hưởng lợi, bị cáo Tiên mới chỉ nhận được số tiền 6,8 triệu đồng từ việc gắn giỏ hàng trên Tiktok qua tài khoản Tiktok.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư đề nghị cho Tiên được hưởng tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác (bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021) và có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan, tổ chức trong công tác xã hội, thiện nguyện.

Từ đó luật sư đề nghị cho Tiên được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ dưới 03 năm để có cơ hội sớm trở về với gia đình sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.

Tự bào chữa, bị cáo Tiên thống nhất với quan điểm của luật sư, không có ý kiến tranh luận gì thêm.

Luật sư của các bị cáo Hằng, Công, Tuấn Linh và Quang Linh đều trình bày thân chủ của mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ và xin cho thân chủ của mình mức hình phạt thấp nhất của tội danh để sớm có cơ hội trở về với gia đình.