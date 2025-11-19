Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng bị đề nghị 2-2,5 năm tù 19/11/2025 11:47

(PLO)- Theo VKS, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng 2 bị cáo khác vì lợi nhuận đã quảng bá để bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội, để thu lợi bất chính.

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công 3-4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đề nghị 2 năm - 2 năm 6 tháng tù về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo VKS, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".... nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

Các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm kẹo Kera; thổi phồng công dụng của kẹo Kera... xây dựng kịch bản, quay video đăng trên kênh tiktok cá nhân.

Các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần, trong đó Hằng Du Mục tham gia livestream 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3 lần... để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Quang Linh, tức "Quang Linh Vlogs". Ảnh: THUẬN VĂN

Theo VKS, các bị cáo đều thừa nhận vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, gây hiểu nhầm người tiêu dùng, tạo sản phẩm gây ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận các bị cáo đã quảng bá để bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt và có nhiều bằng khen trong quá trình công tác, có đóng góp vào hoạt động thiện nguyện; đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả. Các bị cáo đã hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho các khách hàng...