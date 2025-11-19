Lời khai của Hằng Du Mục tại tòa 19/11/2025 11:27

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) khai, toàn bộ video giới thiệu sản phẩm được quay theo kịch bản do team marketing chuẩn bị sẵn

Sáng 19-11, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng hai đồng phạm khác về tội lừa dối khách hàng.

Quảng cáo dựa trên kịch bản người khác dựng sẵn

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) khai, toàn bộ video giới thiệu sản phẩm được quay theo kịch bản do team marketing chuẩn bị sẵn. Hằng không tham gia khâu xây dựng nội dung hay chuẩn bị đạo cụ, chỉ thực hiện quay đúng theo kịch bản đã được giao.

Theo lời Hằng, các thông tin như "trang trại 300 ha đạt chuẩn VietGAP", "kẹo chiết xuất từ 10 loại rau củ quả"… đều do Nguyễn Hoàng Ánh Lan (nhân viên Công ty Chị Em Rọt) dựng kịch bản dựa trên dữ liệu mà Nguyễn Phong (Công ty Asia Life) cung cấp.

Nguyễn Thị Thái Hằng ân hận vì uy tín, danh dự nhiều năm xây dựng đã mất. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐXX đặt câu hỏi: "Lẽ ra bị cáo phải kiểm tra thông tin, vì bị cáo chịu trách nhiệm sản phẩm đó. Những thông tin kẹo từ 10 loại rau, củ, quả... từ đâu ra?".

Hằng Du Mục trả lời: đơn vị sản xuất cung cấp hồ sơ, team marketing xây dựng nội dung dựa trên giấy tờ công bố sản phẩm và kịch bản được giao sẵn cho bị cáo Hằng để quay. Việc không kiểm chứng thông tin dẫn đến việc đưa ra nội dung không chính xác về sản phẩm.

Đối với việc quảng bá kẹo Kera, Hằng Du mục cho biết, một là đăng video lên trang cửa hàng của công ty và hai là đăng lên trang cá nhân của các bị cáo. Việc đăng lên trang của công ty, bị cáo Hằng không tham gia xét duyệt nội dung.

Nếu biết... đã không làm

Hằng Du Mục khai bản thân nhận thấy đã không làm tròn trách nhiệm của người KOL, đã không thành lập đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm kẹo Kera sau khi sản xuất, để xảy ra những việc như hôm nay.

"Bị cáo rất hối hận về việc đó. Nếu bị cáo biết thì sẽ không làm, vì bản thân đã mất nhiều năm để có uy tín, danh dự... nên sẽ không đánh đổi" - Hằng Du Mục nói.

Bị cáo này còn ân hận vì đã phó mặc cho các thành viên, đơn vị khác trong việc sản xuất kẹo Kera. Bản thân không có trong Group vận hành mà chỉ thực hiện bán hàng qua tiếp thị liên kết, tiền bán hàng được chuyển vào tài khoản công ty. Đến nay bị cáo này đã nộp gần 2,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phần xét hỏi, Hằng Du Mục trình bày thêm: "Những năm tháng vừa qua, bị cáo luôn muốn đóng góp chút sức mình cho xã hội như ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu đường".

Ngoài ra, Hằng cho biết bản thân trực tiếp nhận nuôi gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao tỉnh Hà Giang. Về tài chính để tài trợ cho các em nhỏ là nguồn tiền riêng của bị cáo.

Quá trình điều tra, bị cáo Hằng nộp lại hơn 2 tỉ đồng và bị phong tỏa hơn 1,7 tỉ đồng và có mong muốn dùng số tiền trên để khắc phục hậu quả.