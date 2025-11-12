iCANPR: Công ty tư vấn du học, việc làm, đầu tư, định cư uy tín tại Việt Nam 12/11/2025 08:26

(PLO)- iCANPR Việt Nam thuộc hệ sinh thái GTR Immigration Inc (có trụ sở tại Canada và Ấn Độ), do ông Manoj Goswami – chuyên gia di trú được cấp phép tại Canada (RCIC) sáng lập. iCANPR cung cấp giải pháp toàn diện về du học, việc làm và đầu tư định cư toàn cầu.

Thừa hưởng mạng lưới đối tác và dữ liệu tuyển dụng từ Canada, châu Âu và Mỹ, iCANPR nhanh chóng khẳng định vị thế công ty tư vấn định cư uy tín tại Việt Nam, đồng hành cùng hàng trăm gia đình hiện thực hóa ước mơ định cư và phát triển toàn cầu.

Ông Manoj Goswami, RCIC.

Du học Canada và các nước phát triển

Canada là một trong quốc gia có chính sách thu hút nhân lực và sinh viên quốc tế tốt nhất. iCANPR cung cấp giải pháp du học trọn gói từ xin thư mời, visa, đến PGWP và PR sau tốt nghiệp.

Ngoài Canada, công ty còn triển khai chương trình du học toàn cầu tại Anh, Úc, New Zealand, châu Âu Singapore…, phù hợp năng lực và tài chính từng học sinh.

Chương trình doanh nhân – nhà đầu tư

1. Start-up Visa / Doanh nhân tỉnh bang / Visa doanh nghiệp C11, C12

Đối với doanh nhân và nhà đầu tư, iCANPR cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực tài chính và mục tiêu mở rộng kinh doanh tại Canada.

Start-up Visa là chương trình dành cho nhà sáng lập có ý tưởng sáng tạo, được tổ chức chỉ định tại Canada bảo lãnh, cho phép cả gia đình nhận thẻ thường trú nhân (PR) sau khi dự án được phê duyệt.

Ngoài ra, chương trình Doanh nhân tỉnh bang và Visa doanh nghiệp C11, C12 cũng thu hút nhiều nhà đầu tư.

● C11: Mua hoặc điều hành doanh nghiệp tại Canada, không cần bảo lãnh, có giải pháp liên doanh cho người chưa giỏi tiếng Anh.

● C12: Dành cho doanh nghiệp quốc tế luân chuyển cán bộ quản lý sang Canada.

Các chương trình này mở ra lộ trình định cư Canada linh hoạt, giúp doanh nhân Việt kinh doanh thực tế và phát triển quốc tế.

2. Đầu tư lấy quốc tịch thứ hai & Golden Visa châu Âu

Bên cạnh Canada và Mỹ, iCANPR còn tư vấn các chương trình đầu tư lấy 2 quốc tịch tại Caribbean và châu Âu, xu hướng được giới doanh nhân toàn cầu ưa chuộng nhờ khả năng mở rộng quyền đi lại, đa dạng hóa quốc tịch và tối ưu thuế quốc tế.

Các lựa chọn tiêu biểu gồm:

● Grenada Citizenship by Investment: đầu tư bất động sản hoặc quỹ quốc gia, nhận hộ chiếu thứ hai cho cả gia đình, miễn visa hơn 140 quốc gia.

● Saint Lucia, Dominica, Antigua & Barbuda: thủ tục nhanh, chi phí hợp lý, xử lý trong 3–6 tháng.

● Golden Visa châu Âu (Hy Lạp, Bồ Đào Nha): đầu tư bất động sản để nhận thẻ cư trú dài hạn và tự do đi lại khối Schengen.

Chương trình dành cho Người Lao Động

iCANPR đồng hành cùng người lao động Việt qua nhiều chương trình việc làm – định cư thực tế:

● Việc làm tại châu Âu: chi phí hợp lý, thời gian xử lý nhanh, nhiều vị trí có chủ hỗ trợ chỗ ở và phúc lợi minh bạch.

● Việc làm Canada có LMIA: người lao động được bảo lãnh xin giấy phép làm việc trong 4–6 tháng.

Ngoài ra, iCANPR tư vấn các chương trình Direct PR (xin PR trực tiếp từ Việt Nam) như:

● Express Entry: dành cho lao động tay nghề trẻ, có trình độ và ngoại ngữ tốt.

● Atlantic Immigration Program (AIP): định cư nhanh tại 4 tỉnh bang Đại Tây Dương.

● Rural Community Immigration Pilot (RCIP): định cư qua việc làm thực tế tại các cộng đồng nhỏ.

● Chương trình đề cử tỉnh bang (SINP, NSNP, PEI PNP): dành cho nhóm ngành thiếu hụt nhân lực như y tế, xây dựng, kỹ thuật.

Đây là những lộ trình định cư Canada nhanh, ổn định và an toàn nhất cho người Việt muốn phát triển sự nghiệp quốc tế.

Đồng hành cùng người Việt trên hành trình toàn cầu

Sau nhiều năm hoạt động, iCANPR và GTR Immigration đã hỗ trợ thành công hàng trăm hồ sơ du học, việc làm và định cư quốc tế.

Công ty luôn minh bạch, tuân thủ pháp lý và đồng hành cùng khách hàng từ bước đầu tư vấn đến khi ổn định cuộc sống tại quốc gia định cư.

Với phương châm “Đồng hành kiến tạo tương lai toàn cầu”, iCANPR cam kết mang lại giải pháp định cư an toàn, hiệu quả và phù hợp nhất cho người Việt.