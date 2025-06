KDI Holdings góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á 23/06/2025 15:55

Sự chuyển mình này sẽ đưa Nha Trang lên tầm cao mới trên bản đồ du lịch toàn cầu, khẳng định vị thế thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu lục.

Từ thiên đường biển đảo đến trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế

Nha Trang liên tục được vinh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” bởi các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới.

Nha Trang không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, cảnh sắc say lòng người mà còn được ban tặng khí hậu ôn hòa, trong lành bậc nhất cả nước. Chính những lợi thế vượt trội này đã giúp Nha Trang liên tục được vinh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” bởi các tạp chí uy tín như National Geographic, USNews...

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2050 đã định hướng Nha Trang trở thành đô thị du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế, trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai, kết nối Nha Trang với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước. Cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng hàng không Vân Phong... sẽ tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển, thu hút ngày đông đảo du khách đến với Nha Trang.

Theo báo cáo mới công bố của Viện Kinh tế Mastercard (Mastercard Economics Institute - MEI), TP. Nha Trang xếp thứ 11 trong danh sách 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới mùa hè năm 2025. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 4,6 triệu lượt khách lưu, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 39% so với kế hoạch năm 2025). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ (đạt 42,3% so với kế hoạch năm 2025); khách nội địa ước đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ (đạt 36,4% so với kế hoạch năm 2025). Đặc biệt, trong đợt cao điểm Lễ hội Văn hóa – Du lịch Biển 2025, Khánh Hòa đón 290.000 lượt khách lưu trú. Chỉ trong 4 ngày (từ ngày 7 đến ngày 10-6-2025) ước tính tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt khoảng 667.000 lượt.

Với chiến lược đầu tư bài bản, tầm nhìn dài hạn cùng tình yêu sâu sắc dành cho mảnh đất này, KDI Holdings đã bắt tay đồng hành cùng địa phương đưa Nha Trang lên tầm cao mới. Tập đoàn tiên phong kiến tạo những kiệt tác kiến trúc, điểm đến mang tính biểu tượng, góp phần làm giàu trải nghiệm và khẳng định đẳng cấp cho du khách. Bên cạnh đó, KDI Holdings còn chú trọng phát triển nét đẹp văn hóa bản địa, đầu tư vào các hoạt động giải trí, nghệ thuật, tạo nên sức hút riêng biệt, đưa Nha Trang tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Libera Nha Trang – Trung tâm mới của vịnh thiên đường

Libera Nha Trang - một đô thị đáng sống, đẳng cấp quốc tế góp phần đưa Nha Trang thăng hạng trên bản đồ du lịch thế giới.

Một minh chứng rõ nét cho tâm huyết của KDI Holdings là Libera Nha Trang - một đô thị đáng sống, đẳng cấp quốc tế bên vịnh Nha Trang. Trải dài trên quy mô 44ha, kiêu hãnh ôm trọn 2km đường bờ biển tuyệt mỹ trên trục đường Trần Phú, Libera Nha Trang giao hoà hoàn hảo giữa nhịp sống sôi động của đô thị phồn hoa và sự riêng tư, tĩnh lặng của thiên đường nghỉ dưỡng.

Libera Nha Trang trao tặng đặc quyền “một bước chạm sóng” cho cư dân và du khách, nơi bạn có thể thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát, lướt trên những con sóng bạc đầu hay đơn giản chỉ là nằm dài trên bãi cát trắng mịn, tận hưởng “vitamin sea” dưới ánh nắng chan hòa. “Thành phố tự do” còn là nơi hội tụ của nghệ thuật và văn hóa, nổi bật là nhà hát Đó với show diễn Rối Mơ - “Top 1 must see at Nha Trang” theo bình chọn của Trip Advisor. Những tâm hồn yêu thiên nhiên sẽ tìm thấy sự bình yên tại công viên san hô Vạn San Đảo với hàng trăm loài san hô quý hiếm. Khi màn đêm buông xuống, khu phố downtown sầm uất sẽ đánh thức mọi giác quan với những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí bất tận.

Nằm trong quần thể Libera Nha Trang, Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel là dấu ấn kiệt tác của Gran Meliá Hotels & Resorts – thương hiệu cao cấp nhất của quốc bảo Tây Ban Nha - Meliá Hotels International. Nơi đây là một trong bảy flagship hiếm hoi trên toàn thế giới, đồng thời là đại diện đầu tiên và duy nhất tại châu Á.

Bên cạnh việc sở hữu bộ sưu tập biệt thự, dinh thự biển sang trọng, đẳng cấp, “bán đảo tỷ phú” còn thiết kế những trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu với dịch vụ quốc tế hoàn hảo cùng hành trình ẩm thực đỉnh cao. Thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn tuyệt đỉnh tại nhà hàng do chính đầu bếp Michelin trứ danh sáng tạo nên. Tất cả tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng riêng tư, nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời và đắm chìm trong sự xa hoa, lộng lẫy.

Trong chặng đường tiếp theo, KDI Holdings sẽ tiếp tục phát triển những công trình biểu tượng, tiên phong kiến tạo các sản phẩm du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Ngoài ra, tập đoàn sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của du khách quốc tế, đồng hành cùng Nha Trang tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ du lịch thế giới, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, sánh vai cùng những biểu tượng du lịch khu vực như Bali, Phuket hay Maldives.