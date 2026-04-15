Khoai lang, chẩm chéo Điện Biên... đắt hàng trên sóng livestream 15/04/2026 17:12

(PLO)- Thông qua sóng livestream, hơn 7.000 đơn hàng đặc sản Điện Biên được bán ra thành công chỉ trong hai ngày, mở ra hướng đi bền vững cho nông sản vùng cao.

Thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) cho biết, vừa qua đơn vị này phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên và nền tảng TikTok Shop tổ chức chương trình “Hành trình Nông sản Điện Biên”.

​Chương trình nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương trên nền tảng số, đồng thời từng bước nâng cao năng lực kinh doanh số cho hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương thông qua đào tạo kỹ năng xây dựng gian hàng, phát triển nội dung, livestream đến quản trị đơn hàng.

Nông dân, hộ sản xuất... tham gia khóa đào tạo kỹ năng xây dựng gian hàng, phát triển nội dung, livestream đến quản trị đơn hàng. Ảnh: ÁI QUYÊN

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hơn 20 nhà sáng tạo nội dung cùng các nhà bán hàng địa phương đã đồng loạt thực hiện 11 livestream bán các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương.

Kết quả ghi nhận trong 2 ngày từ ngày 11 và ngày 12-4, có hơn 7.000 đơn hàng được bán ra. Nổi bật gồm tổng 20 tấn khoai lang cùng nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương như ngô nếp tím sấy, miến dong, chẩm chéo được tiêu thụ.

Các nội dung gắn hashtag #HanhTrinhNongSan và #HanhTrinhNongSanDienBien cũng thu hút hơn 4.6 triệu lượt xem, góp phần lan tỏa hình ảnh nông sản Điện Biên theo cách tiếp cận trực quan, gần gũi và giàu tính tương tác.

Các hộ sản xuất địa phương tham gia bán hàng trên sóng livestream. Ảnh: ÁI QUYÊN

Theo ban tổ chức, việc livestream không chỉ thúc đẩy nông sản mà còn tạo điều kiện để các chủ thể trực tiếp thực hành, kết nối với người tiêu dùng và từng bước làm quen với phương thức bán hàng mới trên nền tảng số.

​Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội (CSR) TikTok Shop nhấn mạnh các sáng kiến thúc đẩy nông sản trực tuyến không chỉ giúp từng nông dân và doanh nghiệp địa phương kể câu chuyện minh bạch từ vùng trồng đến cơ sở sản xuất mà còn xây dựng niềm tin thương hiệu, để sản phẩm Việt tiếp cận thị trường chiến lược.

​Ông Ngô Thành Trung, Giám đốc Chi nhánh Viettel Post Điện Biên cũng nhìn nhận đối với nông sản địa phương, thách thức không chỉ nằm ở đầu ra mà còn ở việc tổ chức chuỗi cung ứng phù hợp với đặc thù sản xuất phân tán, mùa vụ và quy mô nhỏ.

​Chính vì thế, cần gắn logistics với thương mại điện tử và dữ liệu, từ chuẩn hóa, tổ chức bán hàng đến vận hành phân phối. Điều này góp phần hình thành chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, giúp nông sản địa phương tiếp cận thị trường ổn định và bền vững hơn.