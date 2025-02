Không có việc ngưng sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

Trước những thông tin về việc chuyển đổi cơ quan quản lý, nhiều người dân đã vội vã đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX), khiến cho các điểm đổi GPLX tập trung số lượng đông.

Theo ghi nhận của PV, sáng 18-2, điểm cấp đổi GPLX của Sở GTVT TP.HCM (tại 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3) ghi nhận lượng lớn người dân đến làm thủ tục.

Mặc dù tại TP.HCM có 3 điểm tiếp nhận, nhưng do nhu cầu đổi GPLX tăng cao, điểm cấp đổi tại Lý Chính Thắng vẫn ghi nhận tình trạng đông đúc, nhiều người đã có mặt tại điểm đổi từ 6 giờ sáng chờ làm thủ tục.

Các nhân viên tại điểm cấp đổi GPLX chủ động hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, đồng thời yêu cầu mọi người xếp hàng trật tự, không chen lấn, đảm bảo mọi người đều được phục vụ đúng thứ tự.

Để giảm tải áp lực và tránh tình trạng chen lấn, điểm cấp đổi GPLX này yêu cầu người dân phải đăng ký trước qua tổng đài. Một bảng thông báo đã được dán ngay cửa ra vào để hướng dẫn người dân về quy trình đăng ký lịch và làm thủ tục, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Trước tình hình nhu cầu đổi GPLX tăng cao, nhiều người đã chủ động đăng ký trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian.

Chị Trâm Anh (ngụ quận 11) cho biết: "Tôi đã đăng ký đổi GPLX online từ tháng 12-2024 và lấy số thứ tự qua điện thoại. Hôm nay tôi chỉ cần đến lấy bằng, rất nhanh chóng và thuận tiện." Chị cũng chia sẻ rằng nhờ có ba điểm cấp đổi trong TP, việc đăng ký trực tuyến giúp tránh được cảnh chen lấn xếp hàng.

Bên cạnh những người đến nhận GPLX sau khi đã đăng ký từ trước, nhiều người vẫn đến trực tiếp để nộp hồ sơ. Anh Nguyễn Trần Thanh Hải (ngụ TP Thủ Đức) đến để làm lại bằng do bị mất. Anh nhận xét: "Tôi nghe thông tin sắp đến hạn cuối nên tranh thủ đi sớm. Thủ tục trực tuyến rất tiện lợi, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên hệ thống của Sở GTVT. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, việc thao tác online có thể gặp khó khăn. Tôi nghĩ nên có thêm hỗ trợ hoặc ưu tiên cho họ."

Tuy vậy, không phải ai cũng gặp thuận lợi khi đăng ký đổi GPLX trực tuyến. Anh Ngọc Phước (ngụ quận 7) cho biết dù quy trình đổi bằng online rất nhanh gọn, nhưng vẫn còn một số bất tiện: "Trước đây, tôi có cả bằng A1 và B2 gộp chung, nhưng hệ thống online không cho thực hiện đổi bằng lái xe máy online nhưng tôi sắp hết hạn bằng lái xe ô tô. Do đó, tôi đã phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại đây."

Dù việc đổi GPLX trực tuyến đang ngày càng phổ biến, nhưng vẫn có một lượng lớn người dân chưa quen với thao tác công nghệ, dẫn đến tình trạng tập trung đông tại các điểm đổi GPLX.

Cô Dương Thị Kim Huế (ngụ quận 7) chia sẻ: "Bằng lái của tôi được cấp từ năm 2010, nay đã cũ và chữ mờ nên tôi tranh thủ đi đổi vì nghe các thông tin trên mạng. Tôi thấy đổi từ bằng giấy qua thẻ PET rất tiện lợi, nhỏ gọn, dễ cất trong bóp. Thủ tục cũng nhanh gọn, tôi vừa đến đã nhận được bằng ngay. Dù hôm nay đông người nhưng ai cũng xếp hàng ngay ngắn, không có tình trạng chen lấn."

Đại diện Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ cho biết tình trạng đông đúc tại điểm cấp đổi GPLX này đã xảy ra từ trước Tết, dẫn đến áp lực lên bộ phận cấp đổi. Hiện nay, lượng nhân viên vận hành cho các công tác nhận hồ sơ, trả GPLX có khoảng 7 người và là nhân sự thuộc Sở GTVT TP.

Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ thêm khoảng 10 nhân sự bao gồm bộ phận bảo vệ, nhân viên hỗ trợ hướng dẫn người dân làm đơn cấp, đổi, giấy khám sức khỏe, chụp ảnh, photo giấy tờ...

Trao đổi với PV, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết việc sát hạch, cấp đổi GPLX vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

“Nguyên tắc có bàn giao hay tiếp nhận công việc thì công việc không gián đoạn, không tạm ngưng như các thông tin trước đó. Việc nhận hồ sơ tại 3 điểm của TP.HCM vẫn hoạt động bình thường nhưng có giới hạn số lượng. Mỗi ngày mỗi điểm nhận cấp đổi GPLX cho 250 hồ sơ, tổng cộng là 750 hồ sơ, việc này nhằm đủ thời gian, công sức để nhân sự thực hiện”- ông An cho hay.

Ông An cũng khuyến cáo, người dân có thời hạn GPLX 4 bánh từ 5 ngày hãy đi đổi. Các loại khác thì từ từ hoặc có thể thực hiện thao tác đổi GPLX trực tuyến (online) hoặc đổi ở các tỉnh, TP xung quanh vì các nơi này cũng có tiếp nhận.

"GPLX hạng A1 không có thời hạn chỉ nên đổi khi trường hợp bị rách hoặc không sử dụng được nữa thì hãy đi đổi"- ông An cho hay.

Sẽ trả hết “nợ” GPLX cho người dân trong tháng 3

Theo khảo sát của PV tại các đơn vị đào tạo, sát hạch GPLX khu vực TP.HCM, việc tuyển sinh, đào tạo, sát hạch vẫn diễn ra bình thường, người dân có nhu cầu học, thi bằng lái xe không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, học phí học lái xe trong năm 2025 cũng không có biến động so với năm 2024.

Đại diện một đơn vị cho biết: “Hiện nay các công tác đào tạo, sát hạch vẫn được Trung tâm thực hiện theo kế hoạch và đúng theo quy định hiện hành. Chỉ có một số người dân đã hoàn thành khoá sát hạch cuối năm 2024 chưa có GPLX có gọi điện đến Trung tâm để “đòi” GPLX và chúng tôi cũng đã giải thích cho người dân hiểu”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Hòa An cũng cho biết thời gian vừa qua có sự thiếu hụt về phôi và mực in, thì hiện Sở GTVT TP cũng đã giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, năng lực in mỗi ngày có giới hạn, mỗi ngày in được 4.000-5.000 thì hiện chúng tôi cũng đang tăng ca mỗi ngày 16 tiếng sẽ in được 6.000 GPLX.

“Đến 30-3, Sở GTVT sẽ trả hết “nợ” GPLX cũ cho người dân, ưu tiên xe bốn bánh trước và sau đó là xe hai bánh”- ông An khẳng định.