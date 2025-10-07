Kinh tế TP.HCM bứt tốc quý III, mở rộng dư địa tăng trưởng cuối năm 07/10/2025 07:15

(PLO)- Kinh tế TP.HCM đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách điều hành linh hoạt, môi trường đầu tư cải thiện và sức bật mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp.

Kinh tế TP.HCM đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét khi GRDP quý III tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Thạc sĩ Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, kinh tế TP.HCM đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách điều hành linh hoạt, môi trường đầu tư cải thiện và sức bật mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp. Nhiều lĩnh vực chủ lực đã đóng góp quan trọng vào mức tăng GRDP của thành phố.