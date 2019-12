Nở rộ dịch vụ bán tiền độc lạ biếu tết

Dù còn gần một tháng nữa mới tới tết Nguyên đán nhưng thị trường tiền độc lạ để làm quà tặng đã sôi động. Trong đó, những tờ tiền 2 USD, đồng xu của Úc có in hình con chuột... được rao bán rầm rộ.



Hoa mắt với các loại tiền độc lạ

Khảo sát một vòng các shop online chuyên bán những mặt hàng độc cho thấy những loại tiền để làm quà tặng, lì xì trong dịp tết có tới vài chục loại khác nhau.

Đặc biệt, nhiều loại tiền được quảng cáo là “độc nhất vô nhị”, “có một không hai”. Giá các loại tiền này chênh lệch nhau rất lớn, có loại giá bèo chỉ từ 20.000 đồng/tờ nhưng có loại lên tới 4 triệu đồng/tờ.

Đáng chú ý là riêng USD có tới cả chục loại khác nhau. Điển hình như USD mạ vàng, mạ vàng 3D, chuột mạ vàng...

Chị Thủy Anh, chủ một tiệm kinh doanh tiền độc lạ trên mạng xã hội, cho biết: Có những loại tiền mang tính chất trưng bày nhưng cũng có loại mang tính phong thủy. Khách hàng thường chuộng các sản phẩm phong thủy chuột mạ vàng vì cho rằng đây là biểu tượng mang lại vận khí tốt đẹp, sự sung túc và thịnh vượng trong năm mới.

“Khách hàng chỉ cần đặt hàng qua điện thoại, nhân viên sẽ giao hàng tận nơi. Khách hàng chỉ phải thanh toán khi nhận được tiền” - chị Thủy Anh cho biết.

Không chỉ đa dạng về chủng loại mà đồng USD còn đa dạng cả về mệnh giá. Bởi có những tờ mệnh giá lên tới 1 triệu USD, thậm chí 1 tỉ USD được dùng để làm quà lưu niệm với chất liệu gần giống tiền thật.

Dù có mệnh giá khủng như vậy nhưng đồng tiền này chỉ có giá bán lẻ ở mức 25.000 đồng/tờ, thậm chí mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá.

Riêng với tờ 100 USD mạ vàng được quảng cáo là nhập khẩu nguyên bộ từ Mỹ kèm theo chứng nhận xuất xứ có giá dao động 2,5-3 triệu đồng/tờ.

Bên cạnh đồng USD, thị trường tiền độc lạ mùa tết còn có rất nhiều tờ tiền in hình chuột của Đài Loan, Trung Quốc. Đặc biệt, trên thị trường còn xuất hiện loại tiền in hình chuột Jerry mạ vàng, đồng xu hình con chuột mạ vàng của Úc, tiền in hình mã đáo thành công của Uzbekistan.



Dịch vụ mua bán tiền độc lạ mùa tết đang diễn ra rất sôi động trên mạng xã hội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Anh Nguyễn Tấn Tài, chủ tiệm kinh doanh tiền online có tên muabantien.com, cho biết: Dịp tết, nhiều người muốn tặng món quà gì đó đặc biệt cho người thân, bạn bè. Đây là lý do nhiều người sẵn sàng chi đậm để mua những tờ tiền độc lạ, mới để làm quà tặng với ý nghĩa mang lại tài, lộc, may mắn trong ngày tết.

“Cũng chính vì lý do này mà gần đây đồng tiền 2 USD của Mỹ và đồng xu mạ vàng của Úc có in hình chuột hút khách. Năm nay, số lượng những sản phẩm này được tôi nhập về tăng khoảng 20%-30% so với năm trước” - anh Tấn Tài cho biết.

Coi chừng mất tiền thật

Khảo sát thị trường cho thấy những mặt hàng như đồng 2 USD có in hình con vật của năm đắt khách nên có nguy cơ bị làm giả nhiều nhất.

Anh Tuấn Trung (quận 9, TP.HCM), người chuyên săn hàng độc lạ, chia sẻ: Đồng 2 USD in hình con chuột mạ vàng của Mỹ rất dễ dính hàng giả.

“Tờ 2 USD mạ vàng thường có phụ kiện đi kèm gồm bao da xanh, phong bao đỏ và thẻ chứng nhận. Tuy nhiên, khi soi ánh sáng vào thẻ chứng nhận thì chỉ duy nhất ở thẻ chứng nhận trong bộ sản phẩm do Mỹ sản xuất mới xuất hiện một bầy chuột màu đỏ. Còn thẻ chứng nhận giả thì hoàn toàn không có dấu hiệu này” - anh Trung nói.

Chị Ngọc Lan, nhân viên bán hàng tại một tiệm bán tiền lạ trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cũng cho hay: Mỗi đồng 2 USD có in hình con vật của từng năm ở Mỹ được bán nguyên bộ với giá gần 14 USD, tức là gần 350.000 đồng/tờ (chưa tính các loại thuế, phí). Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn có những tiệm bán đồng 2 USD in hình con chuột được cam kết là hàng nhập 100% từ Mỹ với giá rất mềm, chỉ từ 240.000 đồng/tờ.

“Không phải cứ giá cao là hàng thật. Bởi nhà sản xuất ở Mỹ chủ yếu bán buôn nên họ luôn ưu tiên chiết khấu tốt nhất cho các khách hàng thân thiết. Do đó, những tiệm không phải khách hàng VIP của nhà sản xuất bên Mỹ hoặc nhập hàng từ nguồn cung thứ cấp chắc chắn giá bán ra sẽ đắt hơn. Chưa kể là có những tiệm bán đồng 2 USD mạ vàng do Việt Nam sản xuất nhưng niêm yết giá ngang bản Mỹ để lòe người tiêu dùng” - chị Lan phân tích.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính Mỹ không in đồng tiền có linh vật liên quan đến phong tục tập quán của các nước tại châu Á nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đặt hàng các công ty ngoài để in những loại tiền này. Do vậy, ông Hiếu cảnh báo khách hàng coi chừng sập bẫy lừa hoặc hàng giả.

“Cần lưu ý là đồng tiền 2 USD chuột mạ vàng không có giá trị lưu hành, trao đổi, loại tiền này chỉ có ý nghĩa lưu niệm mà thôi. Nói cách khác, đồng tiền 2 USD chuột mạ vàng không có giá trị lưu thông. Tại Việt Nam, nếu người dân mua đồng tiền này với mục đích làm quà tặng, biếu, trang trí hoặc sưu tầm thì không có vấn đề gì nhưng nếu dùng tờ tiền này để giao dịch, mua bán là hành vi phạm pháp. Giá trị đồng tiền đó chỉ dựa trên yếu tố nghệ thuật chứ không phải giá trị mệnh giá của đồng tiền” - TS Hiếu nói.