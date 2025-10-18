Lâm Đồng: Quốc lộ 55 ngập sâu sau mưa lớn, giao thông ách tắc kéo dài 18/10/2025 21:52

(PLO)- Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến Quốc lộ 55 qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu khiến nước tràn vào nhà hàng chục hộ dân.

Video: Lâm Đồng: Quốc lộ 55 ngập sâu sau mưa lớn, giao thông ách tắc kéo dài

Chiều 18-10, một trận mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Mưa lớn đã khiến Quốc lộ 55 qua thôn 9 Lộc Nam (xã Bảo Lâm 3) bị ngập sâu trong nước từ 0,5 đến 0,7m.