Video Tin Tức

Lâm Đồng: Quốc lộ 55 ngập sâu sau mưa lớn, giao thông ách tắc kéo dài

(PLO)- Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến Quốc lộ 55 qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu khiến nước tràn vào nhà hàng chục hộ dân.

Video: Lâm Đồng: Quốc lộ 55 ngập sâu sau mưa lớn, giao thông ách tắc kéo dài

Chiều 18-10, một trận mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Mưa lớn đã khiến Quốc lộ 55 qua thôn 9 Lộc Nam (xã Bảo Lâm 3) bị ngập sâu trong nước từ 0,5 đến 0,7m.

Chính Thành
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#Quốc lộ 55 #Quốc lộ 55 bị ngập sâu #mưa lớn #Lâm Đồng #giao thông ách tắc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm