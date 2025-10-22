Làn sóng môi giới Nam tiến tìm cơ hội thị trường cuối năm 22/10/2025 15:03

(PLO)- Theo chân các "ông lớn" địa ốc, làn sóng môi giới Nam tiến làm sôi động thị trường bất động sản phía Nam thời điểm những tháng cuối năm.

Ghi nhận thực tế, làn sóng môi giới Nam tiến đang thể hiện rõ nét trong bức tranh thị trường địa ốc cuối năm 2025. Không còn là những chuyến đánh lẻ, hàng loạt sàn giao dịch lớn và đội ngũ môi giới cá nhân từ Hà Nội đã chính thức đổ bộ vào TP.HCM, Bình Dương và cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ như Khánh Hòa.

Nâng đỡ thanh khoản thị trường

Sự dịch chuyển này là hệ quả tất yếu khi các chủ đầu tư lớn mở rộng quỹ đất về phương Nam với các đại dự án hàng trăm ha.

Anh Nguyễn Tiến Long, một môi giới từ Hà Nội, cho biết việc theo dự án vào TP.HCM không chỉ là cơ hội thu nhập, mà còn là để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng vốn đã bão hòa ở phía Bắc.

Sự xuất hiện của lực lượng môi giới chuyên nghiệp từ phía Bắc ngay lập tức tác động đến thanh khoản thị trường bất động sản phía Nam. Báo cáo của Batdongsan.com.vn ghi nhận, có tới 61% lượng khách tìm mua bất động sản tại TP.HCM trong năm nay đến từ các tỉnh miền Bắc.

Môi giới theo dự án vào TP.HCM không chỉ là cơ hội thu nhập, mà còn là để mở rộng tệp khách hàng. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của môi giới phía Bắc giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

Theo ông Đính, xu hướng môi giới di chuyển vào phía Nam mang đến sự chuyên nghiệp, đồng thời giúp mở rộng tệp khách hàng cho các dự án phía Nam ra tận Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và cả Việt kiều.

Cảnh báo đầu tư lướt sóng

Lý giải về sự dịch chuyển trên, các doanh nghiệp đều chỉ ra hai yếu tố cốt lõi: Nguồn cung miền Bắc cạn kiệt và giá đã chạm đỉnh.

Anh Nguyễn Tiến, nhân viên môi giới một công ty bất động sản tại Hà Nội chia sẻ, nhiều khu vực ở Hà Nội các tỉnh lân cận, từ thổ cư đến chung cư, đã tăng giá gấp 2-3 lần, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Chính vì vậy, anh Tiến quyết định Nam tiến khi công ty ký kết làm đại lý phân phối 1 dự án lớn tại TP.HCM

Theo các đơn vị môi giới, hiện ngoài Bắc nguồn hàng không nhiều nên các sàn buộc phải dịch chuyển. Trong khi đó, miền Nam đang có nguồn cung lớn, hạ tầng phát triển mạnh và mặt bằng giá còn dư địa tăng trưởng. Các khu vực như Đông Bắc TP.HCM (thị trường Bình Dương cũ) hay Cam Ranh (Khánh Hòa) đang trở thành "tọa độ" mới, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm chu kỳ tăng trưởng mới.

Sự dịch chuyển của dòng vốn và lực lượng môi giới từ Bắc vào Nam khiến thị trường phía Nam thêm sôi động, nhưng cũng tạo áp lực cạnh tranh gay gắt. Ảnh minh họa: QH

Tuy nhiên, làn sóng môi giới Nam tiến cũng mang theo những rủi ro. Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm giao dịch bất động sản Căn Nhà Mới, cảnh báo nhà đầu tư miền Bắc thường có xu hướng "gom hàng", tạo sóng giá rồi rút nhanh. Hành vi đầu tư lướt sóng này đẩy người mua để ở vào thế khó, phải mua với giá bị đẩy lên cao.

Mặc dù vậy, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam mang đến một góc nhìn lạc quan hơn. Ông cho biết thị trường đang hồi phục mạnh mẽ, chỉ tính nửa đầu 2025, giao dịch đã vượt 30% so với cả năm 2024, đặc biệt là các dự án phía Nam có pháp lý minh bạch.

Một điểm thay đổi quan trọng, theo ông Đính, là tư duy của nhà đầu tư. Họ không còn chạy theo phong trào hay đầu tư lướt sóng ngắn hạn vì rủi ro cao. Thay vào đó, "khẩu vị" mới hiện nay là ưu tiên tính hiệu quả trong khai thác dòng tiền lâu dài, bền vững. Đây là yếu tố then chốt cho sự thành công của làn sóng môi giới Nam tiến trong chu kỳ mới.

Sự dịch chuyển của dòng vốn và lực lượng môi giới từ Bắc vào Nam khiến thị trường phía Nam thêm sôi động, nhưng cũng tạo áp lực cạnh tranh gay gắt. Làn sóng môi giới Nam tiến này là tất yếu, nhưng thành công sẽ chỉ dành cho những nhà đầu tư, môi giới chuyên nghiệp và có tầm nhìn đường dài.