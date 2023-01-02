-Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM
(Từ ngày 2 đến 6-1)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.
Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thứ Hai, 2-1: NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH.
Thứ Tư, 4-1:
Sáng: Luật sư (LS) DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự).
Thứ Sáu, 6-1:
Sáng: LS TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, kinh tế, hôn nhân và gia đình).
-Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM
(Từ ngày 2 đến 6-1)
Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.
Thứ Hai, 2-1: NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH.
Thứ Ba, 3-1:
Sáng: Phó Giám đốc-trợ giúp viên (TGV) TRẦN MINH HUỆ; LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN THẾ THỌ.
Chiều: TGV TRẦN THỊ HỢI; LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, NGUYỄN ĐÌNH THẾ.
Thứ Tư, 4-1:
Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG; LS: BÙI THỚI VINH, TRẦN BÌNH LUẬN.
Chiều: TGV TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH;
LS: ĐÀO HOÀNG LIÊN, TRỊNH NGỌC HOÀN VŨ.
Thứ Năm, 5-1:
Sáng: TGV TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH;
LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, HUỲNH VĂN PHỤC.
Chiều: TGV TRẦN NGỌC KIỀU DIỄM; LS: HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN TƯỜNG VY.
Thứ Sáu, 6-1:
Sáng: GĐ-TGV HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân);
LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN MINH TRÍ.
Chiều: TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ, TRẦN THỊ HỢI (trực tại TAND quận 5);
LS: VŨ ANH TUẤN, HUỲNH THANH THI.