Facebook Youtube

Bạn đọc

Lịch tư vấn pháp luật miễn phí

PV
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.

-Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM

(Từ ngày 2 đến 6-1)

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 2-1: NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH.

Thứ Tư, 4-1:

Sáng: Luật sư (LS) DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự).

Thứ Sáu, 6-1:

Sáng: LS TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, kinh tế, hôn nhân và gia đình).

-Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ ngày 2 đến 6-1)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.

Thứ Hai, 2-1: NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH.

Thứ Ba, 3-1:

Sáng: Phó Giám đốc-trợ giúp viên (TGV) TRẦN MINH HUỆ; LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN THẾ THỌ.

Chiều: TGV TRẦN THỊ HỢI; LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, NGUYỄN ĐÌNH THẾ.

Thứ Tư, 4-1:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG; LS: BÙI THỚI VINH, TRẦN BÌNH LUẬN.

Chiều: TGV TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH;

LS: ĐÀO HOÀNG LIÊN, TRỊNH NGỌC HOÀN VŨ.

Thứ Năm, 5-1:

Sáng: TGV TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH;

LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, HUỲNH VĂN PHỤC.

Chiều: TGV TRẦN NGỌC KIỀU DIỄM; LS: HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN TƯỜNG VY.

Thứ Sáu, 6-1:

Sáng: GĐ-TGV HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân);

LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN MINH TRÍ.

Chiều: TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ, TRẦN THỊ HỢI (trực tại TAND quận 5);

LS: VŨ ANH TUẤN, HUỲNH THANH THI.

PV

Tin liên quan

Từ khóa

Lịch tư vấn pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Theo dõi trên Youtube

Đọc thêm