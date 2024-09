Lừa đảo giảm rõ rệt nhờ áp dụng sinh trắc học khi chuyển tiền

Từ ngày 1-7-2024, Quyết định 2345/QĐ-NHNN về việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng chính thức được áp dụng. Cụ thể, khách hàng muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng và các ngân hàng, đây là bước tiến quan trọng của ngành ngân hàng trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm lừa đảo và bảo vệ tài sản của khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán trực tuyến.

Sau khi trải qua một số bất tiện do khó cập nhật hoặc nghẽn hệ thống lúc ban đầu, nhiều người tiêu dùng đã có phản hồi tích cực khi sử dụng sinh trắc học.

Chị Phạm Thanh Mơ sống tại quận Ba Đình – Hà Nội cho biết: “Trước đây tôi cũng từng phản ứng khá mạnh khi phải cập nhật sinh trắc học bởi tôi nghĩ rằng nó sẽ rất bất tiện. Thực tế những ngày đầu khi ứng dụng liên tục lỗi, tôi cũng thấy khó chịu”.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hệ thống đi vào ổn định, chị Mơ lại cảm thấy việc xác thực sinh trắc học cũng nhanh và tiện. “Xác thực sinh trắc học cũng chỉ mất thêm 3 giây, chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ chuyển khoản mà thực tế tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”.

Từ góc độ ngân hàng, đại diện một ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội, sở hữu với hơn 8 triệu khách hàng cho biết từ khi quy định về xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, số lượng các vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản và thẻ ngân hàng đã giảm đến 20 lần, giá trị mỗi vụ lừa đảo cũng thấp hơn rất nhiều.

Còn ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB khẳng định, việc xác thực bằng dữ liệu khuôn mặt kết hợp với cảnh báo tài khoản lừa đảo đóng vai trò như một phòng tuyến quan trọng ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, kể cả khi sử dụng công nghệ Deepfake tinh vi.

"App MBBank hiện nay có thể phát hiện các khuôn mặt không đúng với khuôn mặt người đăng ký, đồng thời cũng từ chối nhận diện các trường hợp đeo khẩu trang, che mặt, đeo kính râm, hay các hành động cố tình không để lộ rõ khuôn mặt", ông Mai Huy Phương, nhấn mạnh.

Ông Phương thông tin thêm, tỷ lệ xác thực khuôn mặt thành công tại nhiều ngân hàng ở mức rất cao. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, MB đã có 95% giao dịch xác thực khuôn mặt thành công. Với các trường hợp chưa thực hiện được xác thực khuôn mặt trên App MBBank do thiết bị hay các nguyên nhân khác, MB triển khai hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Theo số liệu của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05), trong năm 2023, cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng (tương đương 3,6% GDP); tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022.

Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.